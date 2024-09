Leonardo Manzano, creador de contenido Master Pets, amigo de las mascotas 

Leonardo Manzano es el creador de contenido para el cuidado de las mascotas que se ha vuelto viral a través de redes sociales gracias a las propuestas de valor que comparte con usuarios que buscan el bienestar de sus perros, gatos y otros animales de compañía, donde a través de sus vídeos expone todo lo que se debe de realizar para el bienestar de nuestros mejores amigos.

Heredero del amor y cariño por los animales, ya que su padre el MVZ Conrado Manzano es veterinario con más de 30 años de experiencia, al igual que su hermano el MVZ Eduardo Manzano. Leo lleva ese amor en la sangre, y lo comparten con su clínica especializada en veterinaria, adiestramiento y estética Máster Pest, que buscada en Matamoros, Tamaulipas; pero a decir del experto este quiso hacer algo diferente y es por ello que desde hace poco más de 10 años se especializó en el cuidado estético certificándose como educador canino en prestigiosa escuela INCABA, además de certificarse como auxiliar de medicina veterinaria y actualmente como estilista profesional en la escuela Professional Grooming Program

En entrevista para Círculos de Diario de Querétaro, el creador de contenidos mencionó que actualmente los cuidados a las mascotas han cambiado y ahora hay leyes que castigan la crueldad y maltrato animal, “todo comienza porque se dieron cuenta que en la producción de la ganadería no había un control. Realmente como se sacrificaban a los animalitos lo hacían con mucha crueldad. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se empezó a tomar acciones para quienes abusaban de los animales y comenzaron a surgir leyes establecidas para el bienestar animal, donde además se establecieron normas donde el animalito tiene derecho a expresar su conducta propia de su de su especie”, indicó.

A decir de Leo actualmente hay más conciencia para el cuidado y bienestar de las mascotas, pero en este punto también se debe tener cuidado con el trato a la mascota, “el perrito anteriormente era alimentado con huesos o los desperdicios de comida y no pasaba nada (…) hoy en día generalmente se enferman y no porque no tengan defensas es porque ya no son en este caso perros de patio, porque su dueño hizo conciencia que debía estar en mejores condiciones, entonces su sistema digestivo cambió, al igual que su conducta”, explicó.

Para Leonardo Manzano es importante dar a conocer a través de sus redes el cuidado de las mascotas de una manera sencilla y práctica, saber que por ejemplo un perrito que ha estado acostumbrado a vivir en casa y después lo ponen en un patio, presentará además de enfermedades, problemas de conducta, “esto pasa porque ya era una mascota de casa y su sistema inmunológico no está preparado para vivir en un patio o peor en la calle”.

Foto: Cortesía / Leonardo Manzano

Entre sus funciones principales en sus canales de difusión se encuentran desde los cuidados cuando una mascota está embarazada, la alimentación de los cachorros o gatitos, el cuidado durante el baño y la estética, los cuidados en tiempos de calor y frío, consejos y hasta grandes historias de vida de las mascotas y sus dueños. Por todo esto es que actualmente en su Instagram ya cuenta con 296 mil seguidores, YouTube 1.3 M y en TikTok 2.3, gracias a su contenido informativo y divertido con el que se maneja, mismo que ha causado gran empatía con sus millones de seguidores que día a día suman más a su comunidad.

Leonardo Manzano ha podido lanzar un sitio web donde las personas pueden adquirir los productos que el recomienda en sus videos www.masterpetss.com

