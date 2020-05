Libro de Lupita Venegas

Uno de los libros que ha escrito Lupita Venegas, psicóloga con maestría en terapia familia y diplomada en Ciencias de la Familia con reconocimiento de la Universidad Pontifica de Roma, es ¡No te compliques! Maneja los sentimientos a tu favor, a través del cual, plantea la forma de manejar los sentimientos y aprovecharlos a tu favor, a través de una lectura ágil y de conceptos prácticos.

Hace mención de lo paradójico que en el mundo actual con avances tecnológicos y científicos, no avanza en la misma proporción la calidad humana, y refiere al rompimiento matrimonial, a los problemas entre padres e hijos que cada vez se debilitan más, y a la manera equivocada de tratar de resolverlos por medio de violencia verbal o arranques de ira, lo cual, cita, no solo no mejoran la situación, la empeoran. E invita al lector a ser consciente de los pensamientos tóxicos y eliminarlos, a soltarlos y a elegir mejor.

Libro al que hoy hacemos referencia. Foto Archivo

Cabe recordar que la autora de este y otros libros como: Despierta mujer dormida, y “Desde el corazón”, también conferencista en temas de crecimiento personal, y apóstol de Jesucristo, como se hace llamar, ha visitado nuestra ciudad con una de sus conferencias, que en su momento, reunió a varias personas que se mostraron gustosas de escucharla en vivo.