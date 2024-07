Lorena Sixto, la sanjuanense que estará en los Juegos Olímpicos

Lorena Sixto López es una joven sanjuanense de 21 años, que viajará a los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto en Francia, como parte del equipo de voluntarios que trabajarán en las diferentes competencias.

Es una de las mexicanas seleccionadas, gracias al proceso que llevó a cabo desde marzo de 2023, cuando sus maestras de francés, Carla Padilla y Lulú Carmona, la incitaron a participar en la convocatoria, mientras estudiaba la carrera en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

"El saber otro idioma me ayudó, me pedían el francés, el inglés avanzado y tener conocimientos en los deportes. Llené una solicitud, me preguntaron los niveles de los idiomas que tenía, la ubicación donde me quedaría allá y después me pidieron un examen para conocer mis habilidades de trabajo en equipo y liderazgo".

El 20 de noviembre del año pasado, recibió la confirmación de que será parte de los voluntarios de París 2024, en el equipo de maratón y de triatlón. Las fechas en las que estará participando serán el 3 y 4 de agosto, y después, el 10 y 11 de agosto.

"El viaje se cubre por mi cuenta, avión, hospedaje y los alimentos allá, solamente nos dan transporte los días que trabajamos en el voluntariado, y me voy a quedar con una amiga que vive en París, lo que fue de gran ayuda, y me dijo bienvenida a mi casa".

Lista para la justa deportiva que inicia este viernes. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Los preparativos ya están listos y Lorena viajará del 29 de julio al 12 de agosto. Algo que definitivamente considera que ayudó a su proceso fueron los conocimientos que ha adquirido gracias a su hermano Alfonso Santamaría, quien es atleta de fondo y medio fondo de San Juan del Río, y quien ha viajado al maratón de Berlín.

"Desde el principio, le platiqué que iba a aplicar para irme de voluntaria, y me dijo que participará en atletismo, porque conocía bien el deporte por él, y contaba con todas las herramientas. Me ayudo mucho dándome tips, tanto de su viaje a Europa como del deporte, quienes son las personalidades más importantes y que cosas no debo de hacer. El resto de mi familia me ha apoyado muchísimo de manera moral, desde juntar el dinero para poder irme, hasta los documentos que tuve que reunir".

Entre las características que debe de tener un voluntario, están el liderazgo, pues deben tener la capacidad de dirigir a los equipos de voluntarios y a las masas, tener conocimientos en primeros auxilios, saber mantener la calma, y tener mucha tolerancia, pues están en contacto con personas de todo el mundo.

"Me siento muy orgullosa y muy feliz. Es un aprendizaje muy grande, porque estaré en contacto con personas de muchas culturas y podré aprender de ellos. Me siento segura de ir a un país extraño, yo sola, y realizar una actividad que siempre quise hacer, es el final de todo el esfuerzo que he logrado hasta ahora".

Una joven sanjuanense que estará en París. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Hasta el momento Lorena solo ha tenido contacto con una mexicana que también será voluntaria, pero ella vive en París. Lorena cubrirá las rutas del maratón y del triatlón, y entre sus responsabilidades, debe de estar al pendiente del paso del público y avisar cuando vengan los corredores, entre otras cosas. Para ella, con este viaje se culmina el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos.

"Nunca debemos desaprovechar ninguna oportunidad. Ahora que me aceptaron, muchos me preguntaron ¿cómo lo hiciste?, pero les tengo que decir que la convocatoria fue hace un año. Creo que tenemos que estar muy atentos a las convocatorias que vayan saliendo, tener muy claras tus metas y tener flexibilidad de que si de una manera no funciona, de otra forma funcionará, y aprovechar al máximo".