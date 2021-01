Los mejores pasos para empoderarnos en este 2021

En los últimos tiempos se habla mucho de fortalecernos como crecimiento personal para conseguir éxito, tanto en el terreno personal como en el laboral. En este artículo, hablaremos de los sus beneficios, y con ayuda de expertos, descubriremos 5 consejos para consolidarte.

1. Planea simplificadamente

Las personas que planean demasiado actúan poco. Sé simplificado y claro. Cualquier proyecto, por muy grande que fuera, podría venir en formatos de 3 hojas. Si no puedes hacer esto, estás cayendo en el “rollo”.

Las tácticas son contundentes, al igual que la estrategia. Pon tus objetivos a la vista, comprométete en tu espacio de trabajo, contigo mismo y los demás. Tus objetivos deben estar cerca de ti y a la vista de quien sea; esto genera poder para tu propio compromiso. Las personas que abren la boca no pueden echarse para atrás, Puedes leer “El poder de las palabras de Muhammad Ali”

2. Distingue dos tipos de decisiones: las fundamentales y las comunes

Las primeras cambiarán y definirán las estructuras generales de algo; son decisiones para pensar y no tomar precipitadamente. Las comunes no afectarán demasiado la estructura.

Una decisión fundamental es, por ejemplo, asociarte y definir porcentajes de negocios o definir una forma de asociación o intervención específica con un cliente. Una decisión común es definir colores o formas en un logotipo o elegir un camino para algo (si de cualquier manera se deben recorrer varios caminos, por mencionar alguno, vender más.

No todo es importantísimo. ¡Ten cuidado! No eres experto para tardarte 10 días en un logotipo. Piensa qué es lo mejor y actúa; si dudas, pregunta, pero no te claves. Es mejor que comiences con las acciones que te llevarán a vender que detenerte meses por tu imagen. Piénsalo y comienza.

3. Controla tus impulsos.

Sólo date un par de días para pensar tus decisiones fundamentales

Más del 99% de las veces, cualquier eureka en negocios, o decisión inteligente (bien pensada), te vendrá en los siguientes dos días después de hablarla, de ser solicitada o de su planteamiento inicial. Date tiempo. Si es fundamental y definirá ganancias o estructuras, enfría y vete al cine.

Si eres de los que explotan en sus decisiones y dicen cosas de las que después se arrepienten, ubica esta regla y piensa con calma, enfría, y deja que tu mente lo deje pasar. Si viene en un rato a tu mente déjate pensarla, pero no te preocupes demasiado.

4. En decisiones fundamentales, al quinto día actúa

Tomando en cuenta que el día uno sea el del planteamiento inicial, el dos y el tres se piensan y al cuarto se debe haber decidido y el quinto es forzoso comenzar a actuar. No hay más, no hay hilo negro; si no vino la duda o algo más, es momento de hacerlo. Esta manera de hacer las cosas genera gran poder y la he podido aplicar con cientos de emprendedores y personas de negocios. Créeme, es mágica.

5. Trabajar en tu autoconocimiento e invierte en tu crecimiento personal.

El conocerte es el elemento principal para ser una persona empoderada. Conocer nuestras fortalezas y debilidades nos da ventaja frente a las distintas circunstancias de la vida.

Por otro lado conociéndonos bien podemos reforzar o resaltar aquellas áreas en las cuales nos destacamos.

También podremos mejorar o delegar todas aquellas otras en las que no somos tan buenos o no son nuestro fuerte.

De esta forma vas a saber cómo superarte e ir siempre más allá de tus propios límites.





(Con información de Marcelo Beristein de Emprendedores News)