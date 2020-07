Lucía Legorreta de Cervantes presenta Mujer ¡Apuéstale a la familia!

Autoría de Lucía Legorreta de Cervantes, quien cuenta con Maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto de Estudios para la Familia y Maestra en Bioética por el Instituto de Humanismo de la Universidad Anáhuac, se ha dedicado al tema citado a través de talleres, conferencias, y también a través del libro sobre el que hacemos referencia.

Es un libro a través del cual hace un llamado a la mujer para apostarle a la familia, núcleo en el que cita, se encierran las respuestas del mañana. “Son escuelas de amor y convivencia, centros de humanidad y conocimiento, espacios de libertad y voluntad; no hay familias perfectas como no hay personas perfectas” pero no por ello, refiere, dejan de ser la primera y más trascedente lección de vida.

Exhorta a su cuidado, a propiciar mejores condiciones y alentar su desarrollo, recordando que la familia, reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Trata temas como desde decidir con quién te casas, de la violencia en el noviazgo, el cerebro enamorado, el síndrome de perder el tren, la luna de miel y las diferentes etapas del matrimonio, así como la educación de los hijos, los celos, la suegra, los padres solteros, sexualidad, divorcio, entre otros más, con el fin de ayudar a las mujeres para que logren una vida plena.