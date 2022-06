Lulú Andonie, le pone sazón a la vida

Lulú Andonie, se está imponiendo como una de las mejores creativas de la cocina por sus platillos tan versátiles que han admirado incluso al chef de hierro, Adrián Herrera, un icono en el programa Máster Chef, quien se ha caracterizado por ser exigente y muy meticuloso a la hora de probar los platillos de los participantes de uno de los reality show con más audiencia en los últimos años.

De origen regiomontano, mercadóloga egresada del Tecnológico de Monterrey y cocinera con un sazón único, Lulú plática que su gusto por cocinar comenzó desde que era pequeña, caracterizándola su gran pasión a la hora de cocinar, pues cada platillo que elabora es único, así como el sazón que posee en sus manos, el cual es de presumir y tiene como marca personal.

“Desde muy chica, me gustaba experimentar en la cocina y ya como a los 19 años de edad empecé a cursar diplomados y a realmente apasionarme por agregar sazón a todo lo que preparaba. Disfruto cuando un platillo me queda mejor de lo que esperaba, es como wow, hasta yo misma me sorprendo”, explica.

Para Lulú su paso por Mater Chef Latinos fue una catapulta para su carrera /Foto: Cortesía Lulú Andonie

Aunque en un principio ella lo veía como un hobbie, pronto se dio cuenta que cocinar, crear y proponer era a lo que se quería dedicar y pronto lo volvió parte de su vida profesional, tomando diplomados de cocina desde muy joven en las mejores escuelas culinarias, Rocatti Monterrey, Le Cordon Bleu Paris, Biltmore Culinary en Miami, Chicago Chocolate Academy, Dubai Chocolate Academy, así como también cursos con Melissa Coppel y Antonio Bachour en Las Vegas.

Lulú, ve el cocinar como una terapia ya que mientras se adentra a la cocina a crear sus platillos baila, canta y vuelve el cocinar una experiencia única y agradable, haciendo todo con el ingrediente secreto y más importante: amor.

Además de ser cocinera, Lulú Andonie se da tiempo para interactuar con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte su estilo de vida fit, el gusto por realizar ejercicio, recetas rápidas, consejos y más.

Sabe que con trabajo los sueños se hacen realidad /Foto: Cortesía Lulú Andonie

Finalmente la creativa culinaria tiene su propio emprendimiento que es la exportación a Estados Unidos de chocolate, uno de sus grandes placeres, que además ella elabora con cacao de primera calidad y que está posicionándose como uno de los favoritos en el vecino país.