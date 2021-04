Magistrada Gaby Nieto fue galardonada

Por contribuir en la creación de un mundo que genera condiciones más dignas para las mujeres en este país, la Dra. Gabriela Nieto Castillo fue una de las magistradas y juezas distinguida con la medalla “Mujeres por la igualdad” periodo 2020 y 2021, que fue entregada de manera simbólica a través de sesión virtual que llevó a cabo la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ).

En la citada ceremonia –virtual- de la AMJ, se contó con la presencia del Ministro Presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, quien tomó protesta a las integrantes del nuevo Consejo Directivo presidido ahora por la Magistrada Marisol Castañeda, del que la Doctora y Magistrada Gabriela Nieto Castillo forma parte como Secretaria. Ministras, Ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal fueron testigos de la toma de protesta del nuevo Consejo, y posteriormente, de la entrega simbólica del galardón.

Círculos Se unen para la reactivación de la economía de mujeres y hombres de México

En su momento se hizo mención de la destacada mujer sanjuanense Dra. Gabriela Nieto Castillo, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, quien “cuenta con grado de Doctora obtenido en la Universidad Autónoma de Querétaro institución en la que se ha desempeñado como directora de la Facultad de derecho, docente e investigadora. En la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana fungió como titular de la Comisión de la Igualdad Sustantiva, siendo actualmente Secretaria General del Consejo Directivo”. Ha tenido participaciones en foros académicos tanto en el ámbito nacional como internacional, así como en actividades editoriales.

Las felicitaciones para las galardonadas no se hicieron esperar, y para la Dra. Nieto Castillo, en particular, ha destacado la que por parte de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, A. C., le hizo llegar de manera virtual, por la que ella, públicamente expresó su agradecimiento al Magistrado Presidente César Wong, “así como a las magistradas y magistrados integrantes de la ATERM…”

Sin duda es un merecido reconocimiento para una “jurista y jueza de primer nivel” como la describió el también jurista queretano Luis Octavio Vado Grajales, quien a través de su gran labor, aporta a la lucha por la igualdad.