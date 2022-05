María Cruz Layseca, primera reina de los Juegos Florales

María Cruz Layseca Yarsa fue una de las invitadas de honor al evento de la presentación de la Reina de la Feria de San Juan 2022. Con tan solo 19 años, tuvo el mismo privilegio de portar la corona, pero en 1965.

“Fue una experiencia muy bonita porque San Juan era un pueblo chiquito, toda la gente se conocía y la reina se nombraba por votación y alguien patrocinaba, en mi caso fue Recursos hidráulicos de San Juan del Río. Éramos 4 concursantes y gané en número de votos”.

De acuerdo con Mary Cruz, en ese entonces, la ciudad empezaba en La Venta y terminaba donde está la avenida central y “todos nos conocíamos”.

La coronación se llevó a cabo en Cinelandia, ubicado en lo que ahora es la calle 16 de septiembre “camine a pie desde la casa ubicada en Ruiz Olloqui hasta Cinelandia, y todos en la calle me saludaban y mi baile de gala fue en la empacadora Tepeyac de los Señores Gómez”.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

Mary recuerda que llevaba un vestido del señor Pedro Loredo de la Ciudad de México, un diseñador muy famoso de ese entonces y el Presidente Municipal lo patrocino. Como parte de sus actividades como reina participó en charreadas, comidas, eventos deportivos, corridas de toros y eventos con el Gobernador del Estado Manuel González Cosío Díaz quien la apoyo en todo momento.

“Lo que más me gusto fue el trato de la gente, el cariño de mi familia y amigos que, hasta la fecha, me siguen queriendo. Me siento muy orgullosa porque donde llegaba yo, todo mundo se paraba, todo mundo aplaudía, era una cosa de mucho cariño y fraternidad”.

Fue también la primera reina de los Juegos Florales Nacionales certamen literario que se instauro ese año “siempre he querido mucho a mi pueblo y siempre he vivido a la orilla del río que antes era una belleza, siempre con agua limpia, la gente hacía canastas de mimbre a las orillas y lavaba su ropa y se bañaba”.

Justo un día antes de la presentación de la reina actual, Mary Cruz cumplió 76 años y se sigue viendo radiante. Ante la pregunta ¿qué consejo le daría a la nueva reina? Mary responde “que disfrute mucho, que son tiempos muy bonitos porque cuando uno tiene juventud todo es bello y la juventud se va rápido, aunque queda lo verdaderamente bonito de la vida, los valores”.