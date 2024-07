Mario Castañeda, un legado al doblaje de voz

El actor de doblaje, Mario Castañeda, estuvo de visita en San Juan del Río, para dar un testimonio sobre su carrera y sobre su camino para lograr doblar las voces de personajes emblemáticos como Goku, Hulk o El Grinch.

"Estoy muy contento de estar en San Juan del Río, es la segunda vez que vengo. La gente muy linda, estuvo muy atenta, estuvimos aquí en una pequeña plática íntima, de lo que he hecho durante los últimos 41 años de mi vida".

Mario Castañeda se ha destacado en el doblaje de algunas series emblemáticas para la televisión, como el narrador de la serie "Los años maravillosos" en el doblaje para Hispanoamérica, o la voz del personaje principal de "MacGyver". Pero sin lugar a dudas, su trabajo más destacado es la voz de Goku adulto en las series de Dragon Ball.

"Yo creo que todo se puede, yo creo que todo empieza con un sueño y si es tu sueño, pues tienes que trabajar por eso. Esto evidentemente parece algo que no necesita estudio, pero la verdad es que somos gente profesional. Yo estudié la carrera de arte dramático. Yo soy actor y luego me especialicé en doblaje, entonces es importante la preparación porque te va a dar las herramientas para desarrollarte aparte del talento natural que puedas o no tener. La vocación, estudio, talento y toda la pasión del mundo para hacerlo. Creo que esa es la fórmula evidentemente".

Para Mario, en el doblaje nunca planeas a futuro. Una vez que se acabaron las temporadas en donde trabajas, de pronto tienes descansos, y luego vuelves a integrarte a otros proyectos. Desde la pandemia en 2019, la forma de hacer doblaje cambió, lo que lo ha beneficiado.

Mario Castañeda haciendo un Kame Hame Ha / Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

"Acabo de grabar una película francesa para Netflix y un videojuego. Ahora hay muchas cosas que se graban ya desde casa porque con la pandemia, pues se buscaron los programas para grabar a distancia, entonces ahora puedo grabar desde mi casa ya sin salir al tráfico de la Ciudad de México y se valora mucho, se aprecia mucho poder hacerlo de esta manera".





En cuanto a los cuidados de su voz, Mario no hace nada extraordinario. Sin embargo, la preparación es importante, principalmente para calentarla, porque es un trabajo que se hace diariamente.

"Cuido la voz como cualquier persona, no cambies de temperatura, no mucho hielo, nada frío que pueda lastimar la garganta de forma natural. Entonces más que eso realmente no hay nada que se haga especial. Te puedes enfermar como cualquiera y en cuanto te enfermas, pues a curarte inmediatamente para estar óptimo".

Entre sus planes a futuro, Mario Castañeda viajará a Costa Rica, para después tomar unas merecidas vacaciones en Europa. Después regresará a San Luis Potosí y San Miguel de Allende, y viajará a Perú, Colombia y Chile.

"Muchísimas gracias a mis fans, uno solo está haciendo su trabajo como cualquiera y resulta que esto a la gente le provoca una gran emoción y curiosidad. Porque la actuación es manejo emocional, entonces es un vínculo muy fuerte el que se genera con la gente y lo agradezco profundamente siempre porque me dan más de lo que yo estoy dando con mi trabajo".

Finalmente, ante la pregunta, ¿Cuál es tu personaje favorito? Mario respondió "no tengo un favorito, todos son favoritos. Los amo y amo mi trabajo".