Más de dos horas de espera en el último día de juegos mecánicos gratis

Filas de hasta dos horas tuvieron que esperar los asistentes a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022 quienes con su boleto de entrada podrían gozar de manera gratuita los juegos mecánicos instalados en el lugar.

Por última vez esta promoción estaría disponible, pues como es sabido la feria se va el próximo 12 de diciembre, por lo que en su mayoría adolescentes y jóvenes acudieron desde temprana hora a las instalaciones para poder disfrutar de las atracciones mecánicas que formaron parte de las promociones gratuitas.

“Tenemos varios atractivos y sin duda que los juegos mecánicos no tengan costo es de gran apoyo económico para las familias y un deleite para los jóvenes que gustan de estas actividades”, mencionó Carlos Alcocer Luque, director de la Feria Internacional Ganadera.

“Estamos desde las 4 y este será nuestro cuarto juego al que nos subiremos, ya son pasadas las diez de la noche pero vale la pena”, reconocieron un grupo de amigos que mencionaron tener ya dos horas formados en lo que sería su último juego pues la hora de dejar de funcionar ya se acercaba.

“Si, valió la pena mis horas de espera, la pase muy chido con mis amigas”, fue otro de los comentarios.

Las largas filas no desanimaban a los asistentes que a pesar de ser casi ser las 11 de la noche continuaban haciendo fila para poder subirse a los juegos cuya vuelta tan solo duraba entre 2 y 2 minutos 30 segundos. “No importa lo que me tarde, yo me quiero subir” reconoció Rodrigo el último de la fila, quien afirmó estar desde que abrieron la promoción la cual fue cerca de las 4 de la tarde.

Fue así como todos los asistentes disfrutaron cada minuto que duraba la atracción, entre gritos de euforia, carcajadas, chistes y lazos de amistad, vivieron grandes momentos.