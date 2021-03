Mes de la Mujer: Missarly Flores destacada en el deporte

Egresada de la Escuela Normal del Estado Andrés Balvanera, integrante de la Generación 2001-2005 Missarly Amalia Flores Ibarra se ha distinguido en nuestra comunidad como mujer deportista, quien, gracias a la facilidad que desde pequeña tuvo para realizar actividades deportivas, con tan solo 12 años de vida comenzó a entrenar voleibol de manera formal iniciando así su historia y trayectoria deportiva, de participación en juegos municipales, estatales y nacionales.

Su inquietud por profesionalizarse cada vez más la llevó a realizar otros estudios como Entrenadora Internacional Nivel 1, a través de la Federación Internacional de Volleyball, Maestría en Ciencias de la Educación por la UVM Campus Querétaro, Master Internacional en Coach Deportivo y Psicología Deportiva, por la “Esneca Business School”, Primer curso Internacional de Voleibol- Siglo XXI, por “Consorcio AC&MG”; además de Técnico en Urgencias Médicas, por Beyen, el motivo de ésta última, “querer complementar mi área, ya que prácticamente siempre faltaba la atención médica en los eventos”, nos comenta.

Su trayectoria laboral inició en el 2005 en el Instituto Asunción en la ciudad de Santiago de Querétaro, posteriormente en el Colegio Centro Unión donde incluso realizó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, donde fue una de las creadoras del primer Grupo de Porristas del Colegio, destacando su participación en desfiles deportivos del 20 de Noviembre como primera chica realizando acrobacias de gimnasia. En la Prepa UAQ impartió clases de cultura física, voleibol y grupo de animación. A partir del 2007 se integra a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río como entrenadora del Grupo de Animación y de los equipos: de voleibol, de atletismo y de aerobics, institución donde hasta la fecha sigue siendo entrenadora de voleibol, por el momento, en forma virtual.

Entre sus logros personales menciona el haber formado parte del equipo representativo de Voleibol de la UVM jugando en el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil obteniendo el pase a la Universiada Nacional; su participación en toreos de los trabajadores, y en el Festival Master en la Ciudad de Querétaro, obteniendo 3º, y 4º, lugar respectivamente, entre otros más que como entrenadora ha logrado a través de equipos de las instituciones educativas donde ha laborado, logros que a ella la llenan de orgullo “porque es el resultado esfuerzo de planear, de preparación, integración y trabajo en equipo”.

“Un cambio increíble en mi vida” cita al hacer referencia al “comienzo de una aventura, diferente y formidable a lo que llevaba”, su embarazo, y el nacimiento de su hija que le ha dado un significado y una razón de vida junto con su pareja, con quien también ha logrado crear su propia empresa I-GYM, que por la situación actual trabajan a domicilio, esperando pase la pandemia para seguir con entrenamientos programados y para personas especiales, como inicialmente se pensó el proyecto derivado de su experiencia de trabajar con un pequeño con síndrome de Down a quien entrenó para los juegos especiales participando en el estatal logrando el primer lugar en pruebas de 200 y 100 metros planos, y de su entrenamiento a un equipo de atletismo especial, entre ellos, un chico con TDAH y una chica son síndrome de Down quien participó por la Paloma de la Esperanza, ganando este apoyo importante a nivel municipal.

Foto: Cortesía | M. Flores

Como mujer, ¿te ha sido difícil destacar en tu área? R: he tenido retos muy grandes que los he logrado vencer y que me han fortalecido, en un área que en su mayoría son hombres. Han sido dos importantes, uno, con un jefe misógino, y otro fue un acoso que afortunadamente terminó de forma positiva gracias a mis jefes. Me considero de carácter fuerte, una característica que me ha ayudado a salir adelante.

¿Qué valoras de las mujeres, en general? R: Mantenerse en la lucha de realizar actividades que socialmente se dice que es para hombres solamente. ¿A qué mujer admiras, y por qué? R: A Kim Kiyosaki, como esposa acompañó a su pareja en todos los momentos difíciles, pudo ayudar a levantarse financieramente, finalmente con gran éxito logra ser empresaria y publicar sus libros donde transmite ese cambio. Así me veo, llegar a ser empresaria exitosa, escribir el libro de mi vida y cómo poder vencer los obstáculos que se presentan, dando fuerza a más personas.

Actualmente, Missarly sigue siendo entrenadora de voleibol en la UTSJR, por el momento en forma virtual, mamá, esposa y maestra “homeschool”. En esta etapa de pandemia es el apoyo de sus papás, “que vivimos una enfermedad crítica de mi mamá”, considera que son una familia socialmente responsable. Concluye.