México celebra el Día del Nutriólogo

Con el fin de reconocer y recordar la importancia de los nutriólogos, profesionales de la salud dedicados a brindar alimentación equilibrada para lograr una vida sana es que se creó la efeméride del 27 de enero en nuestro país, “Día Nacional del Nutriólogo”, que sobre todo en este tiempo de pandemia, sus recomendaciones han recobrado más importancia.

En este sentido, Víctor Tamez, nutriólogo sanjuanense menciona que el papel del nutriólogo en esta situación que se está viviendo a nivel mundial como es la pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 es primordial que se lleven a cabo acciones a nivel nutricionales, ya que –reitera- el virus tiende a atacar más a aquellas personas que tienen un sistema inmune débil, personas con enfermedades que los predisponen más a que sus sistema inmunológico tienda a ser más vulnerable como son la obesidad, hipertensión, diabetes, por lo que el cambio de hábitos alimenticios es importante que se lleve a cabo, dijo, ya que está comprobado que manejar una alimentación más saludable ayuda a que tu sistema inmune se vea favorecido y éste pueda tener más herramientas para poder atacar al virus.

Analisis Nutrición | Alimentación Covid-19

También, dijo, ayudaría a que si en algún momento fuera contraído este virus o alguno otro, el organismo pueda reaccionar de una manera más favorable y que esto también se vea reflejado en una menor agresividad al cuerpo y pueda salir avante de la enfermedad.

Hizo referencia a la importancia del consumo de alimentos que nos ayuden a reforzar nuestro sistema inmunológico está, comentó, en alimentos ricos en vitamina D como: yema de huevo, pescado, sardinas, consumo de alimentos de origen animal ricos en proteínas como: pollo, pescado, huevo, alimentos ricos en hierro como frijoles, lentejas, verduras de hoja verde como espinacas, acelgas, sí como alimentos ricos del complejo B como cereales integrales, consumo de antioxidantes que también nos favorecen y que se encuentran como en la vitamina E, vitamina C, cítricos, semillas ricas en vitamina E como nueces, almendras, aceite de olivo rico también en omega 3, todos estos son antioxidantes que ayudan al proceso de inmunidad del sistema del organismo, expuso.

“Indudablemente el tener una asesoría en cuestión de nutrición en personas susceptibles y en cambio de hábitos, de mejorar nuestra forma de alimentarnos es muy importante, no solo ahorita que vivimos la pandemia sino para toda la vida, y para tener un estado de bienestar y salud más adecuado para todo tipo de enfermedades”, comentó.

Es esencial, recomendó consumir también suplementos de nutrimentos que ya mencionó, “ya que en ocasiones a veces no se pueden cubrir todas las recomendaciones con la alimentación”, por lo que destacó que el uso de suplementos vitamínicos es de gran ayuda, si no se tienen o no se quiere consumir suplementos, se lleva una alimentación natural a base de estos alimentos ricos que mencioné seria también lo adecuado para ayudarnos a restablecernos. Finalmente, sugiere acudir a asesorarse cómo poder llevar a cabo una alimentación más saludable, y adquirir hábitos que nos ayuden a una mejor calidad de vida.