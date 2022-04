Mila Victoria se impone como diseñadora y modelo

Su carita es la de una niña, pero detrás de esa apariencia se encuentra una adolescente con muchos sueños, creatividad y unas ganas tremendas de sobresalir en el mundo del diseño, la moda y las pasarelas, ella es Mila Victoria, la influencer que ha puesto las redes sociales de cabeza.

La adolescente que comenzó su carrera como modelo, destacándose por su elegancia a la hora de vestir, ha lúcido prendas de reconocidas marcas como Louis Vuitton, Hermess, Dolce & Gabbana, entre otros, ha mostrado su trabajo en su Instagram, el cual ya cuenta con más de 20 mil seguidores, platicó con Diario de Querétaro donde compartió, sus sueños, trabajo y sus planes para este 2022.

"Comencé cuando tenía 8 años como modelo infantil, desde ahí me puse como meta, ser una mujer que inspire a más mujeres a realizar sus sueños, demostrar que si se sueña, se trabaja y se visualiza, se puede" comienza la entrevista la modelo.

En su camino, fue conociendo personas que fueron apoyándola para construir su gran sueño, ser modelo encontrando en las redes sociales su gran aliado para ser conocida y mostrar al mundo su trabajo, el cual ha encantado a propios y extraños.

"Abrirse camino en estos tiempos resulta mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías; siempre me ha gustado todo lo relacionado con la moda. He tenido la oportunidad de conocer a Dean and Dan, de la reconocida marca Dsqured2, así como a Silvia Tcherassi, de quienes he aprendido mucho del mundo de la moda ”, dijo Mila.

Mila Victoria con un estilo juvenil/ Foto: Cortesía | Mila

Pero la influencer quería aún más y gracias a su buen gusto y sensibilidad, se adentro al mundo del diseño de joyería; con un gusto exquisito, juvenil, nace Le Grand Jewels, la línea de joyas creada por ella misma, dedicada a personas de todas las edades.

“Mis primeras creaciones las dibujaba con base en lo que me llamaba la atención y solía realizar cambios para tratar de combinar cada pieza con las prendas que plasmaba en el papel”, manifestó.

Cuando preguntamos a Mila, ¿qué viene para 2022? muy emocionada cuenta que está próxima a lanzar su primera línea exclusiva de ropa para niños misma que tiene por objetivo brindar precios accesibles.

“Quiero ayudar a las familias. Estos tiempos de crisis deben ser una razón para tender la mano a quienes más lo necesitan, por ello quiero dar este paso que significa brindar empleo a más mujeres y, a su vez, apoyar a todos aquellos que buscan calidad, variedad y buen precio”.

Finalmente la modelo deja un mensaje para todos los jovencitos quienes como ella buscan oportunidades y dejar un legado con su trabajo:

"Los invito a crecer profesionalmente en el ámbito que más les apasione porque estoy segura de que esa es la clave para lograr el éxito. Encontrar lo que más te mueve, es base para impulsarte a ser mejor. Es necesario tener pasión porque entonces, sabes que no estás trabajando, sino disfrutando de ese algo y, al mismo tiempo, explotando para salir adelante”.