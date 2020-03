Aumenta el volumen de tus pompis en esta contingencia

Expertos de la salud, señalan que una de las medidas más eficientes para evitar el menor número de contagios es evitar en mayor medida el contacto con las personas, de ahí que en muchos países han aplicado el aislamiento total con el cierre de escuelas, negocios y todo tipo de actividades para prevenir el virus que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como pandemia.

En México, aunque aún no se ha aplicado la Fase 2, escuelas de nivel básico, nivel medio y Universidades, ya implementaron el modelo online y algunas empresas el "home Office". así que si tú eres de las que está siguiendo estas medidas y has optado por mantenerte en casa, no dejes que el coronavirus altere tu estado de ánimo y búscale el lado bueno, realizando actividades que sin salir de casa tengan un beneficio para tu salud, tu cuerpo y tus próximas vacaciones.

Y para ello te compartimos cinco ejercicios que además de mantenerte saludable, le darán volumen a tu pompis para lucirlas en esas vacaciones que ya estas planeando cuando se haya combatido el virus y provocarán la mirada de todos los chicos.

La manera más efectiva de aumentar el volumen de los glúteos es haciendo ejercicios que trabajen los músculos que los componen y si eres constante en un par de semanas verás resultados.

Aquí algunos ejercicios que trabajan todos los músculos que los componen ¿Estas lista?

Ejercicio 1: Desplantes.

Foto: Cortesía | womenshealthlatam.com

Da un paso largo hacia adelante hasta que tus dos rodillas queden dobladas, es importante que la rodilla de la pierna de enfrente no sobre pase el talón. Lo mismo se hace con la otra pierna. Hacer 5 series de 30 repeticiones (15 con cada pierna).

Ejercicio 2: Levantamiento de caderas.

Foto: Cortesía | http://fitnessgirlsss1.blogspot.com

Con este ejercicio tonificarás las pompas, ya que trabaja el glúteo inferir y el superior como músculos primarios y al abdomen como músculos secundarios. Colócate boca arriba y levanta las caderas sin despegar los talones del suelo. Haz 5 series de 20 repeticiones para lograr endurecer las pompas.

Ejercicio 3: Sentadillas.

Foto: Cortesía | pinterest.com

Este ejercicio es uno de los más conocidos para trabajar los glúteos. Colócate de pie con los pies ligeramente separados y baja hasta lograr un ángulo de 90º. Se recomienda hacer 5 series de 20 repeticiones.

Ejercicio 4: Patadas hacia atrás.

Foto: Cortesía | pinterest.com

Colócate boca abajo con las rodillas y manos en el suelo y desprende una de las piernas hacia atrás. Haz lo mismo con la pierna contraria y regresa a la posición inicial. Debes hacer 5 series de 30 repeticiones.

Ejercicio 5: Escaladora.

Foto: Cortesía | rasekhoon.net

Puedes hacerlo en el gimnasio o en unas escaleras. Si lo haces en un gimnasio se recomienda subir poco a poco el nivel de esfuerzo y por lo menos hacer 30 minutos seguidos sin parar. Si es en escaleras, para mejores resultados debes subir los escalones de dos en dos para que el músculo se tonifique mejor. Para esta rutina debes ser constante, si la haces correctamente y por lo menos 4 veces a la semana obtendrás los resultados en aproximadamente 4 semanas.

No lo dudes más, ¡empieza ya! y luce espectacular estas vacaciones con esta rutina de ejercicios para transformar tus pompas.