Cejas, el marco que resalta el rostro

Sin duda al igual que las pestañas traer unas cejas perfiladas y con un diseño bien elaborado es un acierto para sacar el mejor partido a los ojos que son el marco de la cara.

En entrevista para Diario de Querétaro, Ubaldo Merlos, especialista en diseño de cejas y pestañas, con importantes certificaciones y además capacitador certificado para este arte, platicó acerca de las tendencias y técnicas que existen para traer unas cejas bien trabajadas y que resalten las facciones de las personas, no que les reste.

A decir de Ubaldo hay varios puntos importantes que se deben tomar en cuenta al realizarse un diseño favorecedor, “unas cejas con la forma adecuada son un elemento clave para lograr la armonía en el conjunto del rostro. No hay que perder de vista, que ellas no sólo enmarcan los ojos, sino que le dan intensidad a la mirada para lograr que la portadora se vea mucho más bella con menos, por lo que es imprescindible aprender cómo sacar partido a su línea natural”.

CEJAS RECTAS

Su característica es contar con un arco natural mínimo o inexistente y suelen tener un desnivel en altura entre ambos extremos que puede ser cercano al lagrimal y la cola, el cual es poco apreciable. En ocasiones, especialmente si están muy pobladas, basta peinarlas con un cepillo específico para darles algo más de vida respetando su diseño natural, pero en otras, sobre todo cuando son rostros angulosos y cuadrados, será necesario crear un arco interior mediante una adecuada depilación.

CURVAS O ARQUEADAS

Esta es una de formas de cejas de mujer más comunes y versátiles, generalmente presentan una curvatura más o menos pronunciada que enmarca el ojo, sin embargo será importante prestar atención a los extremos, pues si estos son demasiado demasiado caídos, podrían crear el efecto de mirada triste o apagado.

CEJAS EN ÁNGULO

Esta es una de las formas de cejas de mujer que tienen mayor impacto, no obstante, favorecen solo a determinados tipos de rostro. Su principal característica es que por tener un ángulo visible se puede apreciar en un punto determinado del propio arco, generalmente en la zona central. Ese bonito ángulo puede resultar ideal a la hora de dar amplitud a la mirada, pero también podría no ser buen aliado en caso de tener ojos grandes y saltones.

Foto: Cortesía | Ubaldo Merlos

TÉCNICAS PARA DISEÑO DE CEJAS

En el mercado existen diferentes métodos para diseñar y favorecer la ceja, la técnica será lo que mejor se adapte al estilo de vida y los resultados que cada mujer necesite específicamente.

ELECTRÓLISIS

Este es un método de depilación donde se utilizan agujas finas con fuertes corrientes eléctricas para matar las raíces del vello. A los pocos días del procedimiento, el pelo no deseado se va cayendo y este no volverá a crecer, aunque es importante mencionar que dependiendo de la cantidad y el grosor se requieren sesiones extras para lograr los resultados deseados.

DEPILACIÓN CON HILOS

Consiste en enrollar los pelos que se desea eliminar alrededor de dos hilos y luego arrancar. La depilación con hilos es como con la cera, ya que elimina el vello debajo de la superficie de la piel, y los resultados de este proceso también duran una cantidad de tiempo similar.

MICROBLADING

Este procedimiento tiene una duración aproximada de 6 meses a dos años, lo cuál dependerá de las características cutáneas de la persona, así como de su estilo de vida, pues quienes viven en zonas calurosas y realizan ejercicio tienden a retener menos tiempo el pigmento por la vasodilatación del poro . El microblading de cejas se realiza depositando manualmente un pigmento en la dermis papilar de la piel mediante una pluma especial llamada tebori o inductor.

Aunque existen ciertas restricciones para realizarlo las principales son que la persona no sea alérgica a la tinta y que no tenga cicatrización queloide. Los cuidados serán hidratar la herida para no permitir que se haga costra y no exponerse los primeros días al sol, para las personas con diabetes, esta debe estar controlada para que no dure mucho en cerrar la herida y pueda tener problemas de infección.

TENDENCIAS 2022

Ahora que se tiene un contexto de todo lo relacionado para crear unas cejas de impacto, como todo también la moda dicta sus caprichos y para este comienzo de año los expertos en tendencias de maquillaje han dado a conocer 4 maneras de llevar la ceja para este 2022.

CEJAS LAMINADAS

Es la técnica en la que se deja el vello hacia arriba, dando un look natural y un poco “despeinado”; si la idea es lucir más fresca y relajada esta forma será la ideal.

CEJAS RECTAS

El diseño es, como su nombre lo indica, una línea simétrica, desde el lagrimal hasta la punta. En esta tendencia se evita la forma arqueada y su finalidad es la de alargar el rostro.

CEJAS ARQUEADAS

Otra de las tendencias que estarán muy de moda en 2022, serán las cejas arqueadas, las cuales van pronunciadamente elevadas en la parte final, tomando en cuenta que no se debe ser tan exagerado el resultado final pues podría hacer que el rostro luzca serio o enojado.

Finalmente Ubaldo Merlos mencionó que sacar partido a lo que naturalmente se tiene es clave importante para que una persona no pierda su esencia y personalidad por el contrario se realza y al verse al espejo se sienta con más seguridad.