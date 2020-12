Cómo reparar el cabello dañado

No puedes peinarlo bien, no tiene volumen y está completamente seco. Sin embargo, la causa del cabello quebradizo, no se debe al tamaño o al corte, es la combinación del ambiente, los peinados con calor y quizá el régimen de descuido al no tener tiempo, pero ahora en este momento de estar en casa se puede aprovechar para aumentar el cuidado del cabello.

Estar en casa es una excelente oportunidad para tu cuidado personal y tu cabello es una parte muy importante de ti, pues habla de lo que tú eres.

Tu cabello se tiene que enfrentar al clima, a la exposición al sol, el viento y esto puede ocasionar sequedad que, a su vez, se puede convertir en cabello quebradizo. Así que dale a tu cabello la protección adicional que necesita humectándolo una vez a la semana con un tratamiento intensivo de mascarilla o aceites.

Secadoras, planchas y tenazas; todos son aparatos indispensables para tu peinado, Sin embargo, estos dejan tu cabello seco y dañado. Por eso si es posible evita o disminuye el uso, pero si te es indispensable utiliza sprays con protección contra el calor. Aplícalos sobre el cabello húmedo antes de pensar en la secadora y otra vez cuando esté seco, para crear una barrera que protega tu cabello de las altas temperaturas y lo deja suave y brillante.

El Cabello se vuelve débil al estar mojado, y es más fácil que se quiebre o se maltrate, por eso te recomendamos que para que esto no suceda, peina tu cabello en la regadera luego de aplicar acondicionador. Esto le dará una capa adicional que actúa como barrera y hará fácil la tarea de desenredar esos nudos difíciles. Toma tu cabello suavemente por secciones, péinate con cepillos con cerdas de plástico bien separadas o peines de dientes anchos. Esto permite más espacio para moverse, lo que facilita la tarea del desenredo.

Al elegir tu shampo te recomendamos que no olvides buscar que sea hidratante, entre más natural sea, más brillante permanecerá. Lava tu cabello no más de tres veces a la semana, esto lo mantendrá humectado limpio y sin llegar a la resequedad.

Cepíllalo con frecuencia antes de atarlo, es importante pues así evitarás nudos y quiebres.

Ten en cuenta estos sencillos consejos para saber cómo reparar el cabello dañado y prepárate para devolverle su fuerza, brillo y vitalidad.





