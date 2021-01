Conoce las tendencias en joyería del 2021

Las celebridades y estrellas de las redes sociales saben que para alcanzar el éxito y captar la atención de sus seguidores no solamente hay que lucir los looks más sofisticados de temporada, sino los accesorios adecuados que sorprendan a los fashionistas y causen envidia a otros influencers.

Las tendencias en el mundo de la moda van acompañadas de originales propuestas en joyería creadas por los más reconocidos creativos internacionales. Es el caso del diseñador mexicano Daniel Espinosa, quien compartió a través de su página web www.danielespinosa.com su más reciente colección de piezas 2021.

El diseñador presenta una línea de collares con diseño contemporáneo con perlas vintage, broches para el cabello y aplicaciones para zapatos personalizadas con frases, fechas o palabras.





Los must de temporada





Layering: En Instagram, influencers y beauty bloggers postean fotografías en las que portan varios collares a la vez, esta superposición de cadenas se llama layering y este año será un must.

El secreto para lograr este estilo es que, los collares sean de diferentes tamaños para que todos se vean y luzcan al mismo tiempo, la mezcla entre piezas vintage con nuevas y distintos estilos, son las que darán un resultado lleno de estilo.

Joyas transformer: Este año, es de atreverse, hay que dejar volar la imaginación y la creatividad, ve un paso más allá con tus joyas, y dales más uso. Con broches muy glamourosos, le darás un upgrade a tus looks, y ten por seguro que, nadie usará algo parecido.

Ear cuffs: Uno de los accesorios favoritos de las celebrities, son los ear cuffs (aretes de cartílago), se trata de las piezas que tienen el poder de resaltar cualquier look inmediatamente y no es necesario que tengas la perforación para usar este tipo de pendientes, pues estos se atoran en el cartílago y listo.

Usa una pieza llamativa de un lado y del otro lleva sólo un broquel o un arete más discreto para que no compitan entre sí.

Si te decides por unos ear cuffs pequeños y discretos, los puedes llevar en ambas orejas.

Joyas personalizadas: ¿A quién no le gusta llevar algo único? Este es el propósito de las joyas personalizadas, y en general, de todos los accesorios que llegaron para quedarse.

No te limites a sólo poner tu nombre, graba fechas especiales, palabras clave y mensajes que te recuerden a personas, lugares o días que no quieres olvidar. Esta tendencia también funciona, cuando no sabes qué regalar, son presentes entrañables, que al ser personalizados se vuelven muy especiales, se valoran mucho y se guardan toda la vida.