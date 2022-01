Los cuarzos al estar formados de agua y arena, guardan grandes cantidades de energía con el paso de los años, y hoy en día se utilizan en joyería o amuletos intencionados, tal es el caso de Mariana Murguía y Mariana Moreno, amigas emprendedoras que toman estos minerales y los incrustan en sus velas aromáticas cien por ciento artesanales.

La idea de este proyecto llamado “Brüixa”, que significa brujas en catalán, comenzó con una plática entre amigas después de leerse las cartas, buscando generar un ambiente de bienestar y armonía mediante las energías y que mejor que los cuarzos intencionados.

Una parte esencial de estas emprendedoras es el amor y respeto hacia la naturaleza, por lo que cada una de sus velas se fabrica con materiales ecológicos, como la cera de soya que no emite tóxicos y que al ser derretida se puede utilizar incluso como humectante, utilizan fragancias, aceites esenciales, que en conjunto, te ayudan a meditar, concentrarte y relajarte.

“No solo es una vela decorativa, la energía de los cuarzos funciona como herramienta para conectarnos, es un trabajo en conjunto en el que tú, utilizando tu poder de manifestación e intención, puedes cumplir tus deseos”, platicó Mariana Murguía.

“Cuando iniciamos con este proyecto fue difícil, pues el tema del esoterismo está muy castigado, realmente son muy pocos los que leen al respecto, después de 6 meses de trabajo y amor a lo que hacemos, sabemos que hay muchas personas que como nosotras creen en la magia de las energías y vibras”, dijo Mariana Moreno.

Actualmente cuentan con 10 velas diferentes, en esencia, cuarzos, aroma, ritual e intención: soulmate, body mind & soul, prosperity, serenity, happiness, dream, baby new begging, self cleanse, gratitude y birthday wish; y cuentan con dos más, únicas en diferentes temporadas: magical con exquisito olor a pan de muerto y miracle, ideal para época decembrina con su rico aroma a pino. Todas contienen el poder de la intención, la magia de los cuarzos y el amor de las manos artesanas que las elaboran. Encuéntralas en Instagram @bruixashops.

Caja de datos: Todas llevan polvo de pirita, piedra protectora que simboliza la calidez, la presencia duradera del sol y la capacidad de generar riqueza con el propio poder