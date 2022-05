Fabiana Márquez, enamora con sus diseños

Fabiana Márquez nunca se imagino que sus diseños de trajes de baño fueran tendencia mundial, sin embargo lo trabajo, lo proyecto y hoy es una realidad.

De profesión comunicóloga, salió de su país natal, Venezuela en busca de oportunidades y venciendo mil dificultades, pero con mucha determinación superó todos los obstáculos qué se le presentaron en el camino hasta lograr lo que hoy es.

A decir de la diseñadora su éxito radica en “la constancia, paciencia y disciplina, esas fueron las claves para superara las adversidades que enfrente tras tener que dejar mis proyectos personales y profesionales en Venezuela por las condiciones políticas y económicas, para desarrollarse en Estados Unidos como empresaria y con la creación de la marca FM Swimwear de ropa de playa, hoy no sólo estoy proyectando

En uno de los países más fuertes del mundo, lo hago en México y en toda Latinoamérica y ya en parte de Europa” cuenta emocionada.

Fabiana enloquece Instagram con sus diseños/ Foto: Cortesía | Fabiana Márquez

Fabiana recordó que en los inicios de su proyecto empresarial empezó a diseñar por sí misma y a maquetar sus propios modelos de trajes de baño, pues no tenía cómo pagarle a nadie para que le dibujara y le hiciera los bocetos como ella los quería, así que los elaboró personalmente para ahorrar en costos.

“Entonces yo misma agarré una hoja y comencé a dibujar yo todo y en el taller me entendieron y empecé a explicar que quería todo con bordados con muy buenos acabados y fue prácticamente un año para poder sacar la primera producción porque me enviaban las muestras, no me gustaba la tela, después no me gustaba el bordado o el acabado y ya la gente en el taller la gente me conoció mejor y lanzamos mi primera colección”, narró la emprendedora en entrevista a Diario de Querétaro.

“Con los vestidos de baño fue una meta bastante fuerte que me hice porque hay que dedicarle mucho tiempo para que se diera, hay que buscar los contactos porque las cosas se traen de Medellín y tenía que buscar a la gente en Medellín porque acá en Estados Unidos les gusta mucho la calidad de la ropa colombiana”, explicó.

Fue conductora de radio en su natal Venezuela/ Foto: Cortesía | Fabiana Márquez

Si bien el trabajo es exhaustivo, para la joven emprendedora esto solo es una parte de su vida, pues ella no olvida sus orígenes por lo tanto realiza labores altruistas en su país para contribuir en todo lo que la vida le ha sonreído, y es así mantiene en Venezuela una fundación para niños con cáncer, que sigue funcionando a pesar de encontrarse fuera del país. Y trabaja con Proyecto Pro, una empresa de marketing digital, que trabaja con campañas, influencer y redes sociales.

Sus cuenta en Instagram Fabimarquez21, donde se puede conocer de todos sus proyectos y por supuesto de lis diseños que han conmocionado en la aplicación.