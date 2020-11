Luz Blanchet y Tania Rincón rompen estigmas a través del diseño

Las presentadoras Luz Blanchet y Tania Rincón buscan marcar una diferencia en la televisión, y romper los estigmas sociales que han prevalecido en los realities. Ambas conducen Diseñador en casa, un programa donde guían a una familia en la remodelación de su casa, utilizando cosas que tienen a la mano.

Luz señaló que su intención es mostrar a personas reales, para que los espectadores se den cuenta que no necesitan tener una propiedad enorme para vivir en un espacio acogedor y elegante.

“De pronto el público cree que se eligen espacios grandes, o de gente con dinero. Lo que me encanta de este proyecto es que no damos resultados con millonadas invertidas, es otro giro en el que se buscó aprovechar de la mejor manera posible lo que ellos ya tenían en sus hogares”, señaló.

La también diseñadora añadió que esperan enseñar al público a comprar de manera inteligente, y a descubrir maneras ingeniosas de crear decoraciones únicas con aquello que tienen a la mano, habilidad que asegura muchos perfeccionaron con el cierre de las tiendas durante la cuarentena.

Otra parte fundamental de este show es ayudar al público a despegarse de cosas materiales, a través de técnicas que las mismas conductoras implementan en su casa, como guardar durante algunas semanas aquel objeto que aparentemente es necesario, para determinar si realmente hace falta en ese periodo de tiempo.

Luz subrayó que a través de ello no sólo esperan limpiar un espacio, sino también ordenar las emociones. “Hay estudios científicos que comprueban que si tu casa es un caos, tu vida se va a ver reflejada en eso, así de sencillo. De repente ordenas una habitación o un cajón, y tus ojos descansan”

Por su parte, Tania compartió que el programa también le dejó un aprendizaje, ya que se identificó con algunas de las personas con quienes convivieron. Pero hubo un episodio en particular que la conmovió, debido a la cercanía de su historia con la de ellos.

“Había una pareja que le costó un poquito de trabajo embarazarse, incluso se acabaron todos sus ahorros en tratamientos y me identifiqué mucho. Me sensibilizó más por el hecho de que yo también estoy esperando una hija, y arreglarles el cuarto de sus bebés me hacía mucha ilusión. Conecté mucho con la mamá, fue una historia bastante linda”.

Diseñador en casa este viernes a las 21:00 horas por Discovery Home & Health.