Tommy Hilfiger cumple 70 años

Aquel hombre visionario con espíritu emprendedor que inició su camino en el mundo de la moda siendo un adolescente y que sin saberlo se convertiría en uno de los diseñadores más icónicos de la industria deportiva y casual, cumplió 70 años de vida.

Descendiente de una familia irlandesa, Thomas Jacob Hilfiger (Nueva York, 1951) siempre tuvo claro que se dedicaría a la moda, pero fue hasta 1985 cuando lanzó su propia línea homónima, tras rechazar una oferta de trabajo en Calvin Klein.

Con el blanco, el rojo y el azul como colores corporativos, su icónica bandera como imagotipo y prendas casuales en la línea del estilo deportivo norteamericano, Hilfiger ha edificado un emporio de moda que sigue vigente al día de hoy y que se ha expandido en perfumes, líneas infantiles y todo tipo de accesorios, además de contar con embajadores de la talla de Beyoncé, Gigi Hadid, Lewis Hamilton, Rafa Nadal y los sobrinos de George Bush, Lauren y George P. Bush, entre otros destacados personajes.

Con esa estética entre el corte clásico y el deportivo, ha sido la clave para llegar a un público muy amplio y diverso, tanto que al diseñador y sus creaciones se les asocia con la Gran Manzana y es que, además de compartir colores corporativos con la bandera americana, esta fusión de estilos se convirtió en identificativa de la moda casual estadounidense, de la que fue uno de los máximos exponentes, además de los diseñadores más virales durante la década de los 90.

Para conmemorar esta fecha tan importante la firma ha publicado una trivia en redes sociales, así como una serie de fotografías con las que hacen un viaje al pasado y recuerdan algunos de los momentos más icónicos y desvelan algunos datos curiosos del diseñador.

LA INDUSTRIA COMO UN NEGOCIO

El también empresario estadounidense ha reconocido varias veces la importancia que tiene la publicidad en las marcas, es por eso que sus estrategias comerciales van desde patrocinar las giras del famoso cantante Lenny Kravitz, realizar colaboraciones inspiradas en al arte y hasta unirse a la tendencia de vender las colecciones de forma simultánea al presentarlas en plataformas como Instagram.

Hilfiger piensa que así como la vida ha evolucionado, la moda también lo hace y ante los nuevos retos de la firma, se suma a la era digital que actualmente marca las nuevas vías de expresión de la industria, y prueba de ello son algunas de sus declaraciones, en las que explicaba que “los desfiles de moda están anticuados”.

Con el foco puesto en los millennials y con el espíritu transgresor que le caracteriza, algunas de las propuestas del diseñador las han lucido famosos como la modelo, actriz y activista Zendaya, poseedora de más de 89 millones de seguidores en Instagram e icono de esta generación.

FAKE NEWS

La carrera de Tommy fue opacada por más de una década a causa de un rumor que inició con la circulación de un correo electrónico donde se viralizan supuestas declaraciones que hizo en el programa de televisión de Oprah Winfrey. “Si hubiera sabido que negros, hispanos, judíos y asiáticos comprarían mis prendas, no las hubiera hecho tan bonitas. Desearía que esta gente no comprara mi ropa, ya que es para gente blanca de clase alta”.

Sin embargo ambos desmintieron lo anterior, pues la única vez que estuvo en ese programa fue en el año 2007, ocasión en la que ambos volvieron a hablar del asunto y categóricamente negar que hubiera sucedido.

Al respecto, el diseñador y su compañía hicieron lo propio y encontraron que los mensajes habían sido originados en un campus universitario en el año 1997 sin embargo, no pudieron hacer más al respecto.

COLECCIONES Y NUEVAS APUESTAS

Foto: EFE

En su lucha incansable por ser una marca de moda sustentable e inclusiva, y bajo la filosofía No desperdicia nada, Tommy Hilfiger, presentó el año pasado en plena pandemia Make it Possible (hazlo posible), un ambicioso programa con el que se compromete con 24 objetivos centrados en el cuidado del medio ambiente y en la inclusión.

El programa está impulsado por la estrategia Forward Fashion de la casa matriz PVH Corp, a través de un conjunto de 15 prioridades diseñadas para reducir los impactos negativos a cero, aumentar los impactos positivos al 100 por ciento y mejorar las vidas de las personas.

Esta iniciativa marca el último hito en el camino de la firma hacia la sustentabilidad. Entre otros principales logros se incluyen el lanzamiento de Tommy Hilfiger Adaptive, diseñado para que adultos y niños con discapacidades puedan vestirse fácilmente, y Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un programa global destinado a apoyar la puesta en marcha y la ampliación de empresas en fase de desarrollo de soluciones que promuevan la inclusión y la sustentabilidad en la moda.

La marca compartirá su progreso en este proyecto y una descripción general completa de los logros hasta la fecha, en su pagina http://sustainability.tommy.com .

Enfocado en este tema, recientemente ha presentado la colección Jeans Redesign, en la que se suma al cometido de realizar moda sostenible, a través de prendas reciclables y en colaboración con la fundación Ellen MacArthur, Hilfiger apoya la moda ética y las formas de producción que minimicen la generación de residuos.

Para la temporada spring-summer 2021 canaliza la estética deportiva vintage combinada con el típico ambiente moderno de Miami, la colección es sofisticada y elevada, y combina la herencia americana de la marca con influencias contemporáneas y un toque de moda lúdico, con estampados de foulard, rayas, sastrería de club de campo y vestidos femeninos que canalizan la quintaesencia del verano, con dobladillos hasta el suelo, volantes románticos y minis de inspiración vintage.

Las prendas fueron fábricadas con métodos y materiales más sostenibles, incluyendo algodón 100% orgánico, así como poliéster, nylon y algodón reciclados.