Moisés Gallegos y su participación en Pedro Páramo

Moisés Gallegos Rea, violinista y versador de la agrupación “7 vientos”, compartió para El Sol de San Juan del Río, los detalles de la grabación de dos piezas musicales, para la película mexicana “Pedro Páramo” que se estrenará el próximo 6 de noviembre en la plataforma de Netflix.

En su visita a San Juan del Río, en la que fue invitado por el Colectivo Cacomixtle, para dar unos talleres de violín, jarana, versada y zapateado, en el Portal del Diezmo, platicó sobre el proceso de participar en la película.

“Andaban buscando música que fuera de la época, de la historia de Pedro Páramo. Hablamos de finales del siglo 19 y principios del siglo 20. Música que no tuviera derechos de autor y que no estuviera registrada a nombre de nadie. Casi nada de lo que tocamos está a nombre de nadie” expresó Moisés.

Entre las peticiones de la música, se buscaba algo que no sonara a mariachi moderno o a orquesta. En la cinta, su agrupación “7 vientos”, interpretó dos momentos contrastantes de la historia, que representan celebración y luto, la boda del personaje principal, Juan Preciado, y la muerte de la esposa de Juan Preciado.

“Es música transmitida por la tradición oral, no está en ningún papel, no la vas a encontrar en ningún libro, no la vas a encontrar en Youtube. Si quieres aprenderla, tienes que ir a la casa de la gente. Cuando uno se dedica a la música tradicional, se da cuenta de que hay tres momentos importantes de la vida, cuando alguien nace, cuando se casa y cuando se muere”.

El proceso de selección

La colaboración nació gracias al músico Joel Cruz Castellanos de “Los Cojolites”, quien los conectó con Leonardo Heiblum, quien el pasado 7 de septiembre, ganó su cuarto Ariel, junto con Jacobo Lieberman, por su participación en la película “El eco” de Tatiana Huezo.

“Nos invitaron a ambientar una escena. Básicamente, Leo nos dijo -se casa alguien ¿qué tocarías? - y ya, por llamada o por vídeo se las mandaba al director Rodrigo Prieto y él elegía que se quedaba. Fue algo muy fluido y orgánico. Son sones, y la diferencia con la canción, es que no tienen una letra fija, le puedes adaptar lo que tú quieras, como un lugar o un nombre”.

Para la escena del casamiento eligieron un vals sobre las olas, algo elegante y alegre. Para el velorio, una malagueña, algo más sobrio y triste “no producimos estas canciones, solo la tomamos prestada un rato y la regresamos. Es música de todos y de nadie al mismo tiempo”.

La agrupación “7 vientos” está a punto de cumplir 10 años, por lo que el 22 de noviembre, en el festejo a Santa Cecilia, realizarán una presentación en Xochimilco, de donde son originarios.

“Yo toco el violín y soy versero. La orquesta de cuerdas que tenemos, que se está perdiendo mucho este tipo de agrupaciones, la componen además dos violines, un arpa, una guitarra, una tambora y una vihuela. Nos dedicamos a la música de cuerdas de la tierra caliente de Michoacán”.

Para Moisés, con la tecnología la gente trae mucha música en su celular, y ahora han saltado al músico, y hace una invitación a que la audiencia, disfrute de la música que se escuchará en la película, que vale la pena.

“Es un poco difícil de digerir, pero conózcanla. No es lo que nos tienen acostumbrados los medios masivos de comunicación y de repente nos parece muy abstracta, pero que se dejen sentir y cómo reacciona su cuerpo con ella. Me siento contento porque es música que de otra manera no hubiera llegado a la audiencia”.