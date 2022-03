Natalia Belén García Ortega campeona femenil ajedrecista 

Natalia Belén García Ortega es un talento sanjuanense que con tan solo 14 años, ha logrado el primer lugar femenil en el Torneo Absoluto Queretano y es la actual campeona en los Juegos Nacionales Conade 2021. Belén platicó con El Sol de San Juan del Río sobre su perspectiva del mundo, sus preocupaciones y sobre el futuro.

¿Te gusta ser mujer? ¿Por qué?

Sí, porque no veo mi vida de otra manera, me gusta ser lo que soy y como soy.

Es falso o verdadero que hombres y mujeres son iguales

Es falso, todos tenemos una particularidad, ni siquiera entre mujeres somos iguales, sin embargo, sí creo que debe haber equidad entre géneros.

Y qué pasa con la comunidad LGBT+

Igual son diferentes, pero tienen los mismos derechos, cada quien decide sobre su vida y el resto debemos respetar.

¿Crees que en México se trata por igual a todas y a todos?

No, porque aunque no debería, en México desafortunadamente hay mucha desigualdad, racismo, homofobia, tabús, y sobre todo falta de empatía.

¿Qué quieres ser de grande?

Quiero ser arquitecta o maestra, y en ajedrez ser una respetada Gran Maestra (Woman Grandmaster).

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

¿Te gustaría casarte y tener hijos cuando seas mayor, o no piensas en ello?

Sí, quiero tener una familia como la mía.

¿Has discutido con amigos, en casa o en la escuela sobre derechos humanos? ¿Qué opinas?

Sí, en la escuela durante la clase de formación cívica hablamos sobre el derecho al aborto, y creo que todos tenemos derechos como personas, siempre y cuando no afectemos los derechos de otros, es una situación difícil de tocar.

¿Te preocupa el futuro del planeta? ¿Qué crees que debemos hacer?

Sí, por eso en casa tratamos de hacer nuestro aporte reciclando. Aportar nuestro granito de arena, si todos cooperamos el resultado será favorable.

¿A qué le tienes miedo?

A perder a mi familia, ya que somos muy unidos.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

¿Te parece que internet es un lugar seguro?

No, pero es algo que actualmente se usa y es necesario para infinidad de cosas, solo debe usarse con precaución y de manera supervisada para menores.

¿Has vivido violencia en redes sociales?

No, no me ha tocado.

¿Cómo te gustaría que fuera la persona que gobierne México?

Una persona justa, que piense en los demás de forma cercana y que lo que diga y piensa sea de acuerdo a sus acciones.

¿A ti te gustaría ser Presidenta de México?

No, se me hace un puesto demasiado polémico y no me gusta ser parte de una discusión.

¿Qué harías por tu comunidad si pudieras?

Poner más seguridad y evitar que personas externas y desconocidas abusen de las debilidades de mis vecinos, amigos y familia.

Si viajaras al espacio, a dónde irías

De regreso a mi casita, me gusta estar en mi casa y no anhelo salir al espacio.

Por último, mandó un mensaje muy especial a todas las niñas con motivo del Día Internacional de la Mujer: “Que nunca se rindan, que no importa si te dicen que, por ser mujer no puedes. Todos con el suficiente esfuerzo podemos lograr lo que sea”.