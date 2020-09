Nutrición|Calidad de vida=Calidad de preguntas

Cuando mis pacientes dicen que no logran bajar de peso es como si su cuerpo no funcionara, entonces les hago muchas preguntas con el fin de que comprendan que no es su cuerpo el que no funciona sino la forma de efectuarlo o los métodos que han utilizado para lograrlo. Al principio se niegan a aceptar la verdad ¿cómo de que yo no lo hago bien? Pero comprenden que es más esperanzador reconocer que se puede mejorar la acción para que el cuerpo responda.

Preguntas para trascender o superar la frustración por el NO BAJO de peso podrían ser:

-¿Trabajas por lograr un estilo de vida saludable o solo son propósitos de cada lunes “ llamaradas de petate”?, ¿eres constante, perseverante, paciente con el régimen de alimentación y el deporte?, ¿te pondrías un 8 el 80% del tiempo en comer saludablemente?, ¿te ejercitas por lo menos 5 días a la semana?, ¿además de evaluar la pérdida de peso sabes si perdiste grasa, agua músculo o edad metabólica?, ¿cuando pierdes el control de tu salud acudes a un experto en el tema o solo sigues los consejos de la vecina?, ¿te distrae o llena de sentido ir de dieta en dieta y quejarte de que nada te funciona?.

Escuche de un Coach en desarrollo humano que:” Tu calidad de vida depende de la calidad de tus preguntas”. Sí, observar la frustración y desenmascararla para ir dando pequeños pasos, cuando menos cuenta nos demos es otra prueba superada: Acudo a un nutriólogo, mido perdida de grasa no peso, genero hábitos de alimentación y vida saludables, soy positivo con mi pensamiento, soy delgado y trasciendo.

El coach me dice que superar una frustración es crecer, aceptar mi imagen corporal explotando lo mejor de ella, sin tener que ser perfecta ni estereotipada es crecer. Adiós a las frustraciones, bienvenido el crecimiento.

