Paty Hernández entregada al movimiento Guías

“Para mí ser Guía es un estilo de vida, es algo que no podría dejar de serlo” nos comenta Paty Hernández Rangel quien desde los inicios de este movimiento en San Juan del Río, por invitación de la Sra. Chela Meza, una de las fundadoras, se incorporó, habiéndose retirado por algún tiempo para dedicarse al cuidado de sus hijos “pero me reincorporé porque me nace ayudar y regresar un poquito de lo mucho que he recibido por parte del movimiento”, menciona.

Nos recuerda que Guías de México, A. C., es una asociación civil que tiene como fin: fomentar el carácter de las niñas y jóvenes a través de conocimientos útiles, de superación personal y servicio a los demás, nuestros valores –cita- se encuentran en la vivencia de la Ley y la Promesa Guía “Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa para cumplir con mi deber hacia Dios y México, mi patria y ayudar al prójimo y vivir la Ley Guía”.

Foto: Cortesía | P. Hernández.

En la década de los ochentas se establece Guías de México Distrito San Juan, gracias a la visión y misión de estimadas señoras como Chela Meza y Marcela Martínez, entre algunas más, aglutinando a varias niñas de aquel entonces quienes tenían como punto de reunión el Colegio Centro Unión donde llevaban a cabo sus actividades; el tiempo pasó y ahora, algunas mujeres de ese tiempo, son quienes encabezan el movimiento.

Por la contingencia actual y con el fin de seguir con sus actividades, han retomado las reuniones ahora en modo virtual, “y como en la escuela, ellas pasan pruebas y sus avances se reconocen con distintas insignias que portan orgullosas por haber logrado sus objetivos en banda”.

Como Guiadoras, comenta Paty, constantemente se están capacitando para darles herramientas a las niñas, “actualmente estamos en el curso: Acción por la confianza en la imagen, libre de ser yo”, el cual, menciona, tiene por objetivo, compartir con las niñas y jóvenes a tener la confianza en la apariencia física y la autoestima, que aprecien sus cuerpos y que aprendan a enfrentar las presiones sociales.

Paty finaliza la charla recordando una cita del fundador Lord Robert Baden-Powell “Es importante ser bueno, pero más importante es hacer el bien”.