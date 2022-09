Pedro Castre revela sistema de administración de dinero para controlar las finanzas personales

El inversionista y coach financiero, Pedro Castre reveló a Diario de Querétaro, el sistema de administración del dinero que él mismo puso en práctica para controlar sus finanzas cuando tenía más de 80 mil dólares en deuda.

Se trata de un sistema en el que se manejan tres cuentas bancarias: la cuenta de los costos fijos, la cuenta de libertad financiera y la cuenta de ahorro a largo plazo para gastos.

“Vas a llamar a tu primera cuenta bancaria la cuenta de los costos fijos y aquí vas a incluir, hogar, alimentos, servicios, educación y juego. Esta es la cuenta para tus gastos recurrentes mensuales, la segunda será la de libertad financiera, que es solamente para invertir y la de ahorro a largo plazo para gastos”, aclaró Castre.

Foto: Cortesía | Pedro Castre

“Hasta que no esté instalado en tu ADN, el poder de pagarte a ti mismo primero y no lo haz hecho por mínimo 4, 5 o 6 meses, no te recomiendo abrir la cuenta de ahorro a largo plazo para gastos”, enfatizó el coach financiero.

¿Qué significa pagarte a ti mismo primero?.

“El concepto es sencillo, pero muy poderoso, cuando te ingresa un dinero, y antes de empezar a gastarlo, vas a separar un porcentaje en tu segunda cuenta bancaria: la cuenta de libertad financiera”.

¿Qué porcentaje hay que separar?

Ante la pregunta Castre mencionó que independientemente del monto o porcentaje que se ahorra, lo más importante es el hábito. “El concepto dice que debes separar 10% mínimo, sin embargo, como yo tenía más de 80 mil dólares en deuda y no me alcanzaba, empecé a pagarme el 1%”.

Agregó que cuando aprendió a administrar mejor el dinero empezó a pagarse el 3%, 5%, 10%, 20%, 30% hasta llegar al 90%. “Si yo no hubiese empezado con el 1%, nunca hubiese podido llegar a pagar el 90% de mis ingresos. Si no puedes el 10%, hazlo con el 1%, no importa el monto, solo hazlo”, exclamó el inversionista.

Castre afirmó que “si no te empiezas a pagar a ti mismo primero, vas a terminar toda tu vida trabajando para otros o lo que es peor, serás siempre tu propio empleado cargado de deudas. Porque como nunca tuviste excedentes de dinero para invertir siempre vas a depender de tu propio ingreso o del ingreso de otros para poder sobrevivir”.

Foto: Cortesía | Pedro Castre

“Las personas de pensamiento pobre solo gastan sus ingresos, y si les queda algo, ahorran. Pero el problema es que nunca les queda para ahorrar, incluso algunos se terminan endeudando con tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes .Mientras que las personas de pensamiento rico primero se pagan a sí mismo y luego comienzan a hacer sus gastos”. En este sentido, Castre exhortó a las personas a crear su cuenta bancaria de libertad financiera.

Otra de las estrategias que menciona el experto es hacer que un banco pague las deudas adquiridas. Acerca de esto, puntualizó, “si tienes varias deudas entre tarjetas de diferentes bancos, créditos personales, crédito vehicular, crédito hipotecario y estás de banco en banco pagando los mínimos con distintas tasas de interés, seguro de desgravamen y costos de mantenimiento, busca que otro banco te pague las deudas”.

¿Qué se debe decir al banco?

Castre detalló que lo ideal es acudir a un banco al que no se le deba y exponerle el caso, “tengo todas estas deudas, las estoy pagando, pero quiero una sola deuda por la compra de todas. Dependiendo de cómo has venido construyendo tu historial crediticio, el banco te va a decir si te las compra todas o algunas. Si el banco te dice que solo te puede comprar algunas, no lo dudes”.

El coach financiero agregó que esto hace parte de reorganizar las deudas: “es mejor tener una sola deuda organizada, una sola fecha de pago, una sola transacción”.

“Cuando te compran las deudas, la mayoría de los casos, la tasa que el banco te da es menor que la de las deudas que tienes en las demás tarjetas de crédito. Entonces la estrategia invencible es que te pagues a ti mismo primero y busques que otro banco te haga la compra de las deudas total o parcial”, recalcó.

Castre finalizó afirmando que la persona más importante financieramente hablando es uno mismo. “Si no te pagas a ti mismo primero, nadie más lo va a hacer por ti, ni tu esposo, esposa, papá, mamá o hijos, solo tú eres el responsable”.

