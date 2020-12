Presentan “Santa Rosa de Viterbo, el esplendor de los misterios”

Durante rueda de prensa fue presentado el citado libro, en el que a través de sus páginas se hace una reseña de la importancia histórica y cultural del sacro recinto ubicado en el Centro Histórico de Querétaro, Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Hugo Burgos García, Secretario de turismo en el estado, destacó la labor realizada por el vicario Martín Lara Becerril en la recopilación de información e investigación que presenta en el libro a través del cual, dijo, se buscará hacer una promoción turística de la entidad ante turistas potenciales y socios estratégicos.

“Para nosotros será fundamental contar con este producto editorial, ya que podremos compartir con turistas potenciales y socios estratégicos esta enorme riqueza cultural de la que nos sentimos tan orgullosos. Este libros será pues, una herramienta más para promover a nuestro estado como un destino cultural de gran relevancia de nuestro país”, citó el funcionario estatal.

Por su parte el autor del libro, P. Lara Becerril destacó que el Templo de Santa Rosa de Viterbo resguarda una belleza sin igual, sin embargo citó que es necesario entender los significados profundos plasmados en la arquitectura y retablos que en la época de su creación fueron utilizados como una herramienta de evangelización.

Explicó que, “al tener este templo tan hermoso no podemos quedarnos ahí, solamente en el impacto de lo bello; necesitamos entender el más alto y sentido origen de este monumento. Este templo, visto de una manera muy particular, es una catequesis sobre la vida de Cristo, hay que ver que cuando nace el arte barroco en Europa, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir y la única manera de explicarles los misterios era a través del arte y la cultura, lo mismo pasó aquí en México”.

En su intervención, Alfredo Botello Montes, Secretario de educación en el estado comentó que a través de las páginas de este libro se tendrá la oportunidad de dimensionar la importancia artística, cultural y espiritual en este templo, por lo que invitó a los queretanos a visitarlo y sobre todo, a conocerlo a profundidad. A la vez destacó la importancia del libro a la aportación de la vida cultural de la entidad, así como a la mejor comprensión del arte sacro.

Durante la rueda de prensa se contó con la presencia de Alejandro Pedraza Montes, director del Patronato de las Fiestas de Querétaro así como de Alejandra V reina de las fiestas de navidad de la ciudad capital.