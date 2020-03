Programa artístico en la FVQC

El Festival Vino, Queso y Cerveza que se llevará a cabo en nuestra ciudad del viernes 3 al domingo 5 de abril próximo, por el Instituto de Cultura, Turismo y Juventud a cargo de Lalo Guillén, se engalana con un variado programa artístico que se desarrollará en el foro de Reto Río.

El primer día se presentan: Litio, Rock DI, la Banda de Música de Gobierno del Estado, Boca Negra Blues, The Indians, Claudio Yarto y Big Metra; el sábado harán presencia en el escenario: The Town, Marisol Barrón, Arrabaleros Son, Lilian García, Y. TI Live Ser y Jenny and the Mexicats.

El domingo a partir de la una de la tarde, habrá pasarela canina, la participación de la Compañía de Danza Folklórica Mecehualtin Mitotiani, Gerardo Urquiza, Banda de Música del Ejército Mexicano, Grupo Alcance, y cierra Karaoke Night.