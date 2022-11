Querétaro sede de congreso científico-tecnológico para la industria

El Querétaro Centro de Congresos será sede, en febrero de 2023, de la tercera edición del Congreso "Innovation for realization, closing the gap between science and industry", organizado por el Instituto de Gestión Industrial de la RWTH Aachen University de Alemania, en conjunto con la Red de Universidades Duales de la Fundación de la Alianza Empresarial para la Educación Dual del Centro-Bajío (AFOS) de COPARMEX, y la Universidad Tecnológica del estado de Querétaro; donde se espera la participación de 500 personas.

Así se confirmó en una reunión de trabajo encabezada por la secretaría de Turismo en la entidad, Adriana Vega Vázquez Mellado; el director del Departamento de Smart Work del Instituto de Gestión Industrial de la RWTH Aachen University, Roman Senderek; el gerente regional de Américas del Departamento Smart Work, Instituto de Gestión Industrial de la Universidad de Aachen, Karol Puscus; el coordinador de la Red de Universidades Duales de la Fundación AFOS, Luis Gerardo González; entre otros.