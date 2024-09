Realizarán tarde literaria por el autismo

El próximo 13 de fseptiembre, en la Plaza San Juan, a partir de las 4 de la tarde, se reunirán padres de familia de niños con autismo, en una tarde literaria que tiene el propósito de participar en el evento denominado "Por una sonrisa así".

El organizador del evento es Mario Francisco Navarro, creador de la marca de donas caseras en San Juan del Río "Don y Don", quien ha decidido enfocar sus esfuerzos en crear una asociación a favor de los niños con autismo, inspirado en su nieto Emi.

"A los 2 años se lo detectaron y nos ha costado bastante trabajo. Hasta que no tienes un familiar con autismo haces conciencia. Hay demasiado descuido en este tema. Y antes no se escuchaba pero está creciendo muy rápido y no hay lugares para ellos. No hay escuelas para ellos. No se trabaja para ellos".

El evento iniciará con la conferencia denominada "Conferencia del silencio", que contará con 2 especialistas en autismo, que podrán explicarles a los padres de familia lo que significa esta condición de vida.

Además, se tendrán diversas dinámicas, un rally, y los cuentacuentos, quienes contarán divertidas historias a los pequeños, además de la venta de las donas, que se han convertido en la insignia de Don Mario.

"Queremos hacer una asociación con familias que tengan integrantes con autismo, y que no tengan la posibilidad de llevar a cabo las terapias. Que nosotros podamos ayudarlos para que cuenten con terapeutas que puedan atender a las familias, sin costo o pagando la mínima cantidad. Las terapias para un niño con autismo, son de 2 a 3 veces por semana y son bastante desgastantes tanto físicamente como económicamente".

Emi es la inspiración de este proyecto que ayudará a las familias. Foto: Cortesía / Mario Navarro

Para esta labor, ha contado con el apoyo de dos grandes aliados en los temas sociales, Pedro Norrigan Cruz y Miguel Ángel Rivero, de la asociación "Palabras con Alas Querétaro", quienes han apoyado la iniciativa y ya se encuentran trabajando de la mano, para los eventos a futuro.

"Queremos abrir un pequeño espacio para los niños con autismo, en el que los padres de familia tengan pláticas psicológicas, y los niños estén atendidos con terapias. Y que se brinde un diagnóstico en cada niño. Si bien el autismo no tiene cura, se trabaja para que se pueda integrar en la sociedad".

Los paquetes que se ofrecen son de 6 mini donas sencillas en 34 pesos, y 6 donas con decorado en 60 pesos, con sabores como moka, oreo, trufa y frutos rojos, entre otros. El 20% de la venta se irá al proyecto que está creando.

"Un niño con autismo necesita amor, cariño, comprensión y paciencia. Nos falta mucha cultura en ese tema. Hasta que no tenemos el problema no lo vemos. Está es una oportunidad para ayudar".