Reapertura de spas en Querétaro

Cumpliendo con las debidas medidas sanitarias, ya son varios negocios los que abrirán sus puertas y entre ellos se encuentran los spas.

Nancy Quintanar Rodríguez del spa Kasha platicó con Diario de Querétaro sobre cómo se preparan para la nueva normalidad en nuestro estado, a partir de hoy.

Siempre se utiliza cubrebocas en las citas /Foto: Cortesía | KASHA

Durante la contingencia, este negocio se vio afectado severamente, ya que sus ventas cayeron hasta un 70%.

“Ahora que se comienza a reactivar la economía, las personas están consumiendo lo mínimo e indispensable y también usan tratamientos de belleza que tienen en casa”, comentó Nancy.

Solo se atiende a una persona a la vez / Foto: Cortesía | KASHA

Las terapeutas que trabajan desde hace cuatro y dos años en Kasha, también tomaron medidas sanitarias, trabajaron medio turno y a puerta cerrada mientras etiquetaban producto para ventas a domicilio.

“La persona que me renta el local también me ha apoyado haciéndome un descuento, eso me ha ayudado mucho”, agregó.

Todo el equipo, utensilios y superficies se desinfectan al inicio y final de la sesión /Foto: Cortesía | KASHA

Además, Nancy tomó un curso con la Asociación Latinoamericana de Spa, en donde aprendió más sobre las medidas que habría que tomar para regresar a la nueva normalidad, entre ellas, una charola desinfectante en la entrada del spa y desinfección en los espacios y artículos que se utilizan.

“Desde el momento que llega un cliente, que estos se atienden bajo cita; se recibe, pisa la charola desinfectante, se le aplica gel antibacterial y se les rocía oxígeno de grado quirúrgico en cara y boca, al entrar a las cabinas, nuevamente se hace desinfección frente al cliente para que ellos estén seguros de las medidas que se toman”, dijo.

Por el momento no reciben a personas sin antes haber agendado/Foto: Cortesía | KASHA

Como ventaja tras la contingencia de Covid-19, la marca queretana estuvo más activa en redes sociales, anunciando su regreso y las medidas que se tomarán.

Reitera el compromiso con sus clientas al tomar las medidas sanitarias necesarias para su regreso.





