Sam Peachy Boy, se impone como actor y modelo

El actor y modelo inglés, Sam Peachy Boy, es uno de los más destacados influencer y actores que está dedicando su vida a inspirar a las nuevas generaciones, gracias a sus contenidos de valor, y es gracias a su trabajo que importantes empresas como Televisa, Telemundo y Univisión se encuentren interesados en su trabajo actoral.

Sam platicó de manera exclusiva para Diario de Querétaro acerca de sus inicios y cómo ha ido transformando vidas a través de su contenido.

"Nací en Londres Inglaterra hace 26 años, siempre he sido aventurero y desde que estaba en la escuela siempre soñaba con viajar y estar en varias partes del mundo, ese sueño casi se logra pues he viajado y conocido diferentes culturas como la mexicana, ¡que me encanta!", mencionó.

Gracias a sus contenidos a través de redes sociales donde da consejos para una buena alimentación, pero al mismo tiempo vivir la vida al máximo, lo han convertido en una de las celebridades más trending en las plataformas, sus diversas rutinas y consejos fitness con los que ha logrado un cuerpo perfecto y disciplina para lograr mantenerlo, son inspiración para muchos seguidores.

El actor influencer destaca que él también tiene modelos a seguir como Jay Álvarez, quien le inspiró a vivir la vida al máximo y ser viajero. Además de Chris Bumstead, una de las personas más influyentes en el mundo fitness a quién admira desde que lo vió por primera vez.

Su camino no ha sido fácil y a decir del actor han sido varios los retos por los que ha tenido que pasar para llegar al sitio donde hoy se encuentra y que tantas satisfacciones le ha generado.

"Desde los 20 años me inicié en el modelaje, fueron varios agentes de diferentes áreas quienes confiaron en mí, en el talento que tengo, y me invitaron a estudios así como a colaboraciones".

Desde el 2018 comenzó con su cuenta de OnlyFans que lo ha llevado a catapultarse como uno de los creadores de contenido más admirados y que con el paso del tiempo lo ha llevado a tener miles de followers en sus redes sociales así como ganarse el respeto y amor de sus fans, quienes han seguido su trayectoria desde los inicios del modelaje y actuación.

En entrevista el creativo mencionó que hay una cita y una frase que siempre lo motivan y le demuestran que no hay imposibles: “una vez que te vuelves intrépido, la vida se vuelve ilimitada". ¡Porque no tengo miedo y no me importan las opiniones de nadie sobre mí y puedo hacer lo que quiera en el mundo y dar el 100 por ciento y lograr todo lo posible!”

Sam Peachy Boy está a punto de lanzar lo que será su primer libro, donde se podrán encontrar técnicas de acondicionamiento físico y lo que ha aprendido durante sus grandes viajes por el mundo, el incursionar más en el mundo de la actuación y por supuesto el seguir creando contenido para continuar transformando vidas a través de lo que más ama hacer.

Redes sociales: