Sanjuanenses impulsan grupo para empoderar a las mujeres

Adriana Armenta Sánchez es Licenciada en Derecho, pero decidió dejar a un lado su profesión para dedicarse a las ventas, por el gusto y la libertad que le generaba la actividad.

Fue ahí que se le ocurrió iniciar con un grupo privado en Facebook denominado ¿Quién dijo yo? Ventas en línea, y al cual invitó a su amiga Jazmín Ugalde quien es Ingeniera industrial, y quien además de ejercer, también se dedica a las ventas.

“Cuando Adri me invito al proyecto, me di cuenta de que hay sueños que empatan con otras mujeres y eso te motiva a poyarlas. Hemos encontrado historias que te entrelazan y sacan de ti facetas que no conocías” describe Jazmín.

El grupo actualmente está conformado por 4,700 miembros, y se hacen subastas y ventas en línea. El público es de toda la República Mexicana y es exclusivo para mujeres. Tiene como propósito ayudarlas a emprender.

“Sabemos que las mujeres pueden y quieren salir adelante. Algunas de ellas tienen sus carreras, pero las ventas es lo que más ganancias les genera. Siempre será más fácil apoyarnos entre nosotras” así lo señala Adriana.

La red de apoyo ha ido creciendo con los años y ahora se siente un grupo fortalecido. La idea original era ayudar a las emprendedoras a vender, pero ahora el propósito se ha trasladado al empoderamiento de la mujer.

“Lo más importante es que rompan sus miedos, que rompamos paradigmas. Muchas veces al tener una profesión mantenemos un status, lo cual a veces nos frena todo el potencial. Siempre lucha por tus sueños. Puedes descubrir cosas que nunca imaginarias” concluyó Jazmín.