Sanjuanenses realizaron jornada de limpieza en el río

Los miembros de la Asociación Pro Rescate del Río San Juan, se reunieron esta mañana en el tramo que se encuentra entre el Puente de la historia y el Paso de los Guzmán para hacer una jornada de limpieza, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Son pocos ciudadanos, pero hacen su jornada con ánimo, y conscientes de lo que puede representar esa pequeña tarea para la ciudad. Entre las labores que realizaron, recogieron la basura del lugar, limpiaron las jardineras, regaron los árboles de la zona y limpiaron la represa que se encuentra en el extremo del Foro Reto Río.

Ecología ¿Sabías que es delito federal extraer tierra de monte?

“Tenemos más de 22 años que iniciamos este proyecto, pensando en la higiene, la salud y el esparcimiento. Decidimos adoptar un tramo para mantener el lugar lo más limpio posible, para que el agua no se estanque y la zona esté limpia” fueron las palabras del presidente del organismo, Agustín Jaime Hernández López.

Su entusiasmo no decae, pese a las dificultades con las que se han topado a lo largo de los años, como el robo de la bomba eléctrica que habían colocado para hacer un acueducto, o la destrucción de una de las compuertas de la represa que ellos mismos construyeron.

“La gente siempre nos pregunta, ¿y cuándo van a terminar eso?, y la respuesta es, esto no se termina, es una tarea constante que se hace por gusto, no por interés político o de ninguna índole. Solo hemos pedido dos cosas al gobierno, que no podemos hacer, que se proporcione agua al río mensualmente (con agua tratada) y vigilancia, para que no se roben las cosas”.

PREOCUPACIÓN POR LA CUENCA DEL RÍO

Hace tres meses se realizó una reunión, en donde estuvo presente, el personal de la oficina del sector agropecuario, Conagua, investigadores de la UNAM y los integrantes de la asociación entre otros, con la idea de rescatar la cuenca del río, no solo en San Juan del Río, sino en Amealco y en Tequisquiapan. Pero no ha habido avances en el tema.

Local ¿Por qué se celebra el Día de la Tierra?

“Tenemos que trabajar en comunión. La gente nos ha criticado y nos dicen que solo le damos aspirinas al río, pero eso es mejor que nada. Este río es un privilegio, porque se puede venir a caminar o a correr, oxigenarse entre todos estos árboles y en otros lados no tienen este privilegio”.

Las maestras Elsa Ríos y Silvia Trejo, quien es acompañada por sus hijos Nicté y Leo Covarrubias, se han unido a la causa. Limpian la basura con guantes, recogen llantas del río y quitan las ramas acumuladas y que tapan el flujo de agua de la represa.

“Es fundamental que el ciudadano se preocupe por la naturaleza, ya que estamos al borde del colapso, no solo de San Juan del Río, sino a nivel mundial, y va para ricos y pobres, para el que ignora todo o para los que trabajamos en la ecología. Si la gente no quiere cooperar, que al menos no destruya lo que se ha hecho” comentó Elsa Ríos.

Las personas interesadas en participar con la asociación, pueden asistir al consultorio homeópata del Doctor Jaime Hernández López, ubicado en el Paso de los Guzmán (Av. Gral. Felipe Ángeles #20, col. Centro).

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los integrantes de la asociación también invitan a la gente, a hacer un esfuerzo por la ecología de manera individual con diversas acciones, como recoger las heces de tu perro cuando paseas por la ribera del río o plantar un árbol o una planta, pero que resista las condiciones climáticas, como las malvas, las coronas de cristo o las bugambilias, y no abandonarlo, cuidarlo y proporcionarle agua.

Finalmente, también se puede adoptar un árbol para regar, para que cada vez que una persona realice su paseo por la ribera, se lleve una botella extra de agua y riegue el árbol elegido, con el propósito de que no se seque. Con acciones simples podemos ayudar a nuestro entorno ecológico, que se encuentra en gravedad extrema.}