Santiago y Mateo Rodríguez, el futuro de la cocina urbana

Santiago Rodríguez Reyes y Mateo Rodríguez tienen tan solo 21 años y se han metido de lleno al concepto del "Urban kitchen" en San Juan del Río, incursionando en el mundo de la gastronomía y presentando propuestas diferentes y mezcladas con las bellas artes.

Santiago Rodríguez confiesa que ha sido cocinero de toda la vida: "Mi familia es española, y para ellos la comida y la gastronomía es compartir un momento. Hacer de comer significa pasar un rato juntos en la cocina, después consumir los alimentos, y después te quedas un rato en la mesa para platicar de tu día. Mi familia siempre ha sido muy cercana a la comida, y siempre me han enseñado a amarla".

Mateo Rodríguez, por su parte, además de adquirir el gusto de la cocina por Santiago, es estudiante de la Licenciatura en Historia y poeta, lo que le dio las herramientas para ampliar el concepto gastronómico que ya tenían ambos en mente.

"Siempre tu alimentación habla mucho de donde eres, y de tu contexto cultural. Con mi familia siempre hemos sido muy unidos y hacemos muchas comidas familiares. Aprendí de Santi, lo de la cocina, llevamos tres años trabajando juntos y decidimos fundar el proyecto".

SIN MIEDO ME AVIENTO, ESE SOY

Los amigos decidieron entonces unir sus talentos y fundar el proyecto de cocina urbana "Ese soy". Su idea se basa en que la cocina se construya tomando elementos urbanos que vemos todos los días, y representarlos en un platillo. Tomar ingredientes de la región como las verdolagas, las tunas o los garambullos, y hacer platillos diferentes.

"No teníamos el capital, ni la inversión para poder hacer un restaurante con nuestras ideas, así que decidimos usar el concepto de Urban kitchen, principalmente para colaborar con los movimientos urbanos que ya hay en San Juan del Río.

El proyecto fue nombrado "Ese soy", por un poema que creó Mateo y que versa así: cuando sale el sol, pienso que no puedo y voy, sin miedo me aviento, no se sabe que siento, ese soy.

"De ese poema, nace el nombre, ya que los eventos de gastronomía, era algo que venía pensando desde los 16 años, sin necesidad de trabajar en un restaurante. Pero no me sentía listo. Con la frase, pensé que, a pesar del miedo, tengo que aventarme y hacer algo propio", describe Santiago.

Hasta el momento se han hecho ya 4 ediciones del proyecto. Desde la temática del Día de Muertos, en un terreno rumbo a la comunidad de El Mirador, con un menú de 5 tiempos, acompañada de poesía y panadería, hasta la celebración del 14 de febrero, en donde se logró una colaboración con "La comadre culichi", y crearon un menú de cocina afrodisíaca a base de mariscos.

Las características principales de sus eventos es que predomina la cocina mexicana contemporánea, con platillos originales, en un ambiente lleno de música y poesía.

ARTE Y GASTRONOMÍA

Los jóvenes reconocen que parte de su concepto es crear un ambiente agradable a los comensales, en donde además de conocer platillos nuevos, puedan acercarse al arte local, como lo describe Mateo.

"Mi familia está llena de artistas y yo escribo poesía. Desde muy chiquito mi mamá me leía a Borges y a Sabines, a los grandes poetas latinos, siempre he vivido rodeado de artistas. Por eso me gusta presentar los platillos de manera poética. En los eventos todos nuestros sentidos se conectan, y el arte nos ayuda a eso. Al mezclar disciplinas ofreces al comensal un valor agregado y algo mucho más memorable".

Santiago, por su lado, afirma que últimamente se ha relacionado más con la gente que hace arte y eso le ha permitido presentar sus platillos de una forma más artística, como si fueran una pintura.

El próximo evento se llevará a cabo el 27 de septiembre en el restaurante "El baúl", con la colaboración del chef Manuel Zárate, en donde presentarán un menú de cocina queretana contemporánea, reiterando su amor por el semidesierto, y una exposición de arte. La información se puede consultar en su perfil de Instagram @esesoyuk.

"Queremos darle a conocer a toda la gente de San Juan y de Querétaro, la buena gastronomía, que no debe de ser cara, que puede mezclar la gastronomía con las artes, y que puede ser accesible para todos. Que conozcan la buena comida".