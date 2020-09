Saraí Reyes en escenarios internacionales

Siguiendo su gran deseo por cantar que mostró desde bebé, Saraí Reyes ha ido cumpliendo sueños y formando una interesante trayectoria artística en la que destaca su participación como alumna en festivales internacionales, en conciertos como solista, productora y fundadora de compañía estudiantil Ópera Joven UAQ, la grabación de dos discos como integrante de la Estudiantina Femenil de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y como integrante de la Filarmónica de Querétaro, entre otras grabaciones.

Originaria de la Ciudad de México, a los 6 años de edad Saraí llegó, con su familia, a radicar a San Juan del Río, donde incursionó en algunas clases de piano, estudiando secundaria ingresó a la rondalla, pero siguió en la búsqueda de clases de canto hasta que conoció a la maestra Martha Silva con quien ingresó al coro infantil de la Casa de la Cultura, quien nos comenta, le dijo “aquí solo vas a aprender música clásica, así que si quieres quédate”, al fin encontró lo que tanto buscaba y diario, por las tardes acudía puntual a su clases y a escuchar las de los adultos, “me encantaba verla enseñando, escuchar sus voces, todo, sin embargo, desde el inicio ha sido una lucha constante contra mis miedos”, y recuerda una de las lecciones más maravillosas, lo que la maestra Silva muchas veces le dijo “si te interesa cantar, deja los no puedo en la entrada” y ahí estuvo durante cuatro años en el coro infantil y juvenil logrando una posición como solista, después formó parte del coro de adultos “amé mucho esos años cantando diario, aunque también me pasaba de una cuerda a otra porque tenía el registro y ahí comenzó mi confusión vocal”, menciona.

Posteriormente, entre amigos del coro realizaron el proyecto “Canto della Terra” que marcó su decisión de ser cantante; cita ésta como una época complicada “porque no sabía que tenía una voz grande, no la sabia controlar y siempre me pedían que cantara a la mitad, me dolió mucho y me tuve que salir, fue algo que me ha costado mucho solucionar, al mismo tiempo estuve en el ir y venir cantando de soprano y mezzo”.

Exitosa carrera artística ha logrado Saraí, decidida a lograr sus sueños. / Cortesía / S. Reyes

Comenta que en diciembre de 2009, Placido Domingo anunció un concierto gratuito en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México al que acudió en compañía de su mamá y nos comparte “me la pasé llorando todo el concierto porque me veía ahí, cantando, como solita”, meses después decide abandonar la carrera de ingeniería que estudiaba en la UAQ, lo que provocó el enojo de la familia, pero se mantuvo firme, decidida a ir en busca de su sueño, y finalmente, sus papás decidieron apoyarla, hecho que la hizo sentirse muy feliz, y continuó en el camino de su realización como cantante.

Por insistencia de un amigo llegó con la maestra Eugenia Garza, una de las sopranos que ella vio cantar al lado de Placido Domingo en aquel concierto, logró cita y se dirigió a la Ciudad de México para tomar clases con ella, a quien agradece el ayudarla a dejar su voz más libre que nunca.

Como alumna, ha tenido oportunidad de participar en el Festival Internacional de Ópera San Luis y concurso de canto Linus Lerner, en el Festival de Ópera de Oaxaca, en el Festival of the Gulf, en San Marcos di Castellabate, en Italia, en el curso Ther American Art Song and Musical Theater, en la TUAMUCC en Corpus Christi, Texas, entre otros.

Enfocada en sus sueños, metas y objetivos. / Cortesía / S. Reyes

En su carrera artística, Saraí ha incursionado en la producción, fundó la compañía estudiantil Ópera Joven UAQ, en el 2015, ahora Compañía Juvenil de Ópera, como directora general, teniendo dos estudios de ópera en 2016 y 2017 a nivel internacional, ambos como colaboradora dentro de la beca Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría UAQ.

Tiene en su haber participación en dos discos como integrante de la Estudiantina Femenil de la UAQ y como integrante del coro de la Filarmónica de Querétaro, en la grabación en vivo de la Sinfonía Bicentenario “Feñ´u heni” (Remembranzas) que también formó parte del espectáculo multimedia “Querétaro 300 años” el que también estuvo de gira en el Festival Cervantino, teniendo a Querétaro como invitado especial, entre otros.

Actualmente forma parte de la Compañía Sing von Seele de la Ciudad de México, con la que realizan conciertos y conservatorios en línea, colaborando con las compañía de Opera Amigas de Chiapas, y “Cantando por el mundo de Oaxaca”, además de participar en el diplomado de Emprendimiento por parte de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, institución que a través de su página oficial, realiza entrevistas a amigos del medio artístico de la ciudad de Querétaro para fomentar sus proyectos de empresas, academias y compañías, en este tiempo de Covid-19.

Saraí sigue en el camino de darse la oportunidad de demostrarse qué tan lejos puede llegar. / Cortesía / S. Reyes

Su tenacidad y disciplina la hicieron concluir su carrera en Ingeniería Electromecánica con terminal en Mecatrónica, que cursó en la Facultad de Ingeniería de la UAQ, donde también, y sobre todo, es Pasante de la Licenciatura en instrumento con Terminal en Canto; complacida y afortunada alumna de maestros como Martha Silva, Carlos Aransay, Flicka Rahn, Armando Mora, Jaquín Ledesma, Librado Alexander, Linus Lerner, Adriano Pinheiro, Lorenz Miehlich, Neivi Martínez, Alejandra Sandoval y Zaira Soria entre otros, quienes han formado parte de su formación artística a la que decidió dedicar su vida.