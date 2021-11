Carlos Slim Helú y su familia celebran el histórico podio de Checo Pérez

México luce a gloria dentro de la Fórmula 1 gracias a la hazaña que realizó Pérez al ser el primero piloto mexicano que consigue subir al podium en el Gran Premio de la Ciudad de México 2021 con su escudería Red Bull ante más de 138 mil aficionados que pintaron de verde, blanco y rojo el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre los asistentes al magno evento estuvo presente Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit junto a su esposa María Elena Torruco y su familia quienes celebraron en grande el tercer lugar de Checo Pérez que hizo vibrar al país entero con la estupenda carrera en su país que tanto anhelaba.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Estoy sumamente orgullosa, es el tiempo esperado para festejar en México y compartir con nuestro país, estamos muy orgullosos y muy contentos de Checo”, dijo María Elena Torruco al término de la carrera que disfrutó al máximo en su palco junto a su familia.

Por su parte, su esposo Carlos Slim Domit tuvo la fortuna de entregarle el trofeo de tercer lugar a Sergio Pérez quien no cabía de alegría de vivir el momento que tanto esperó a lo largo de su carrera y sobre todo para la afición mexicana que apoya al piloto tapatío.

“Queremos verlo llegar a un primer lugar y obviamente en los primeros lugares para el campeonato de pilotos, que México lo festeje y que él festeje con México, es un momento especial que estuvo esperando muchos años, nos llena de alegría y emoción”, abundó María Elena.

Quienes también disfrutaron de la carrera fue Olegario Vázquez Raña y su esposa, Fernando Sordo Madaleno, las actrices Renata Notni, Juana Arias y el cantante Emmanuel, quienes vibraron en todo momento al ver pasar en la zona de pits a un Sergio Pérez decidido a triunfar en su país como siempre lo dijo y lo logró junto a su compañero Max Verstappen que obtuvo el primer lugar.

Los que nunca faltan al Gran Premio de México considerada la fiesta más grande y colorida del mundo son Mijares y su hijo José Manuel, Chantal Torres, Daniel Goñi, Federico González Compeán, Arturo Elías Ayub y su hijo mayor. Quienes se sumaron este año fueron celebridades como Viviana Serna, Yahir, María José, entre otros.

Pero el más feliz de hacer historia en México fue Checo Pérez, quien disfrutó de la F1ESTA en la zona del Foro Sol, quien no pudo ocultar su emoción por el pódium conseguido. “Es increíble toda esta gente que me alentaba podía escucharlos en cada pasada. Me han apoyado mucho. Quiero que lo disfrutemos, nos merecemos celebrar mucho, ustedes son la mejor afición, no sólo hoy”, dijo el piloto mexicano junto a su pequeño hijo.

Al terminar la premiación más de 50 mil espectadores pudieron disfrutar de un concierto del DJ Kygo, quien encendió aún más el ambiente de F1ESTA en el Autódromo Hermanos Rodríguez en lo que fue el regreso de la Formula 1.