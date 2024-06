Conoce a María Escutia, representante de Miss Querétaro

La joven María Martínez Escutia es la representante oficial de Miss Querétaro, luego de haber competido en el 2023 en el certamen que se llevó a cabo en la capital del estado. A sus 23 años ha recibido el apoyo de la gente de manera unánime, y ahora se encuentra terminando la primera fase del certamen, donde pudo conocer a las demás mujeres que estarán compitiendo por el máximo reconocimiento de la belleza mexicana.

"Me siento muy contenta de este triunfo, pues la gente me ha apoyado desde el principio y ver los resultados me pone muy contenta. Lo más fuerte que me mantuvo, fue siempre ser humilde, pues cuando tienes humildad puedes conseguir lo que sea. Ser reina de belleza es una gran responsabilidad".

A María le gusta mucho la danza, y desde pequeña practicaba ballet. De hecho, una de sus escuelas fue la Casa de la Cultura. Estudió la Licenciatura en Innovación de Negocios, en el área de Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

"Antes me dedicaba al modelaje. Fue entonces que me invitaron a ser modelo para un curso de maquillaje, y ahí conocí al coordinador estatal, Camilo Soria, y me dijo que si quería participar y de ahí comenzó toda la travesía. Ser reina de belleza es una responsabilidad porque representa la voz de las mujeres, y que esas mujeres se sientan identificadas, las inspira a hacer cosas diferentes".

El certamen en la ciudad de Querétaro se llevó a cabo el año pasado en el mes de marzo, y al evento fue acompañada por sus papás Guillermo Martínez Caballero y Verónica Escutia Núñez, además de su hermana Andrea y su querida abuelita María Elena.

Una vez que María Escutia ganó el certamen, muchas personas empezaron a compartir su fotografía en las redes sociales, diciendo que se sentían muy orgullosos por su triunfo, por ser sanjuanenses y sentirse representados a través de su persona.

"A mí me encanta caminar por las calles de San Juan, pues me da mucha tranquilidad ver lo hermoso que se ha transformado con el tiempo. La gente aquí es muy cálida y siempre está dispuesta a apoyar a las demás personas".

La salud mental es primordial

Desgraciadamente, no todos apoyan los concursos de belleza. Sigue siendo una lucha entre las mujeres que participan, pues suelen ser víctimas de comentarios crueles, principalmente a través de las redes sociales.

"A veces las personas pueden ser un poco crueles con sus comentarios, pero simplemente no se han atrevido a hacer lo que otras personas hacen. Este certamen también es una lucha de la mujer. No es bueno juzgar las causas de otras personas cuando no las conocemos. Si no las puedes apoyar de una manera positiva, es mejor solo dejarlas. Pienso que las mujeres hoy en día somos revolucionarias, y cada día luchamos por nuestros derechos, sin importar lo que las demás personas digan. Las mujeres estamos siempre para apoyarnos, para inspirarnos y ayudarnos a construir nuestros sueños".

Uno de los temas más importante para María, es enfocarse en su salud mental, y lo hace a través del yoga y la meditación, pues la ayuda a relajarse, concentrarse y pensar que puede hacer para mejorar como persona y mejorar para las personas que la rodean.

"La salud mental es primordial para hacer cualquier cosa. Uno nunca debe de confiarse en que se es muy bueno en algo. Siempre debemos mejorar. No debes dejar que el ruido externo te haga tropezar con lo que has creado. Lo importante no es una corona, sino ser una misma y luchar por lo que quieres. Ser mejor en lo que te dediques y dar el 100% siempre".

Finalmente, habló sobre lo que representa para ella ser de San Juan del Río, sobre su lugar favorito de la ciudad, que es el centro histórico, y la preparación que seguirá para el concurso a nivel nacional.

"La gente me ha llenado de muy buenos mensajes, me dicen -qué orgullo ser sanjuanense-. Lo que más me gusta es recorrer sus calles que son muy pintorescas. Siempre hay alguien que te conoce, te saluda y te desea un bonito día, porque las personas aquí son muy unidas. Ahora tengo que prepararme más, porque competiré contra 32 mujeres hermosas, y tengo que estar a la altura".

Puedes seguir sus pasos en la cuenta de Facebook "María Escutia".