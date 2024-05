Emprendedora y deportista, conoce a Rosi I

Rosa María Bruni Guerrero, mejor conocida como Rosi, ha sido elegida como la reina de la Feria Nacional Ganadera San Juan del Río 2024, de la cual ya se han dado a conocer todos los detalles, pero ¿Quién es esta joven sanjuanense que representa la belleza de la región?

Rosi tiene 24 años, y el próximo 9 de junio cumplirá 25. Es nacida en San Juan del Río, su madre es Rosa María Guerrero Ugalde, también sanjuanense y su padre Davide Bruni Ferreti es italiano. Tiene tres hermanas, Paola, quien fue reina de la feria en el 2005, María y Renata.

"Somos cuatro hijas en total, yo fui el pilón. Actualmente, mis hermanas ya están casadas y tengo tres sobrinos, pero como familia somos muéganos, nos juntamos los fines de semana y pasamos bastante tiempo juntos. Para mis hermanas soy como su hija, me ven con ojos maternos y con mucho cariño, y el que ellas vean que puedo ser la reina y que puedo dar un mensaje a los sanjuanense, me llena de mucho orgullo".

Tiene tres grandes pasiones, el cine, la música (también toca la guitarra) y el fútbol, deporte que practica desde los 5 años, por un gusto propio, debido a que en su familia nadie lo practicaba ni a nadie le apasionaba.

"Estuve en equipos mixtos, porque en ese entonces las niñas que jugábamos fútbol, nos conocíamos, pero no había equipos femeniles. Es un deporte que aún practico, he estado en distintos equipos, y sigo jugando en Tequisquiapan, Querétaro y San Juan del Río. Es algo que me complementa, y gracias a eso tuve mi carrera porque conseguí una beca deportiva".

Una chica emprendedora y llena de buena voluntad. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Rosi estudió en la Universidad Anáhuac de Querétaro, la carrera de ingeniería industrial. Actualmente, maneja un emprendimiento de marketing, y llevó las redes sociales de distintos negocios sanjuanenses, para aportarles mejor alcance.

Fue elegida como la reina de estas fiestas, entre otras cosas, por la historia que tiene su familia en el municipio, y porque es conocida como una joven altruista, servicial y auténtica.

"La invitación que me han dado me ha dado mucha emoción. Es un honor representar a mi San Juan, porque creo que es una bella ciudad con gente honrada, trabajadora y muy especial, aunque no me lo esperaba esta sorpresa de la vida, estoy muy contenta de representarlo".

Como un dato curioso, cuando Paola Bruni, su hermana, fue reina de la feria, Rosi fue su paje, por lo que recuerda parte de la emoción que se vivía en su familia por los eventos. Su lugar favorito en la ciudad, es el kiosco.

"Enfrente del Jardín de los fundadores está el negocio de toda la vida de mis papás, y al lado la cafetería de mi tía. Era la casa de mis bisabuelos y desde muy pequeña nos han inculcado el ir a trabajar, por lo que me recuerdo ayudar en el negocio, tomarme un café o un helado flotante de la esquina de la Regia y visitar el kiosco".

Una vez que se dio a conocer la noticia de que sería la soberana de la feria, varias reinas anteriores se pusieron en contacto con Rosi a través de las redes sociales, para ofrecer su ayuda, lo que habla de la percepción positiva que tiene la gente de ella.

"Soy una persona que trata de ser empática, integral y auténtica. Es un honor representar a San Juan, siempre he dicho que tiene un cierto encanto y una historia muy rica, y el poder ser parte de esa historia, creo que me enriquece. Me gustaría decirles a los sanjuanenses que aprovechemos este tiempo para disfrutar en familia y para estar juntos y unidos. A los jóvenes les diría que nunca dejen de ser auténticos, no dejen que los comentarios de los demás los afecten y que no encajen en las expectativas de los demás. Siempre debemos creer en uno mismo".