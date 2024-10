La artista María Antonio Orozco inauguró la galería "Creadora de Arte"

La artista María Antonia Orozco encabezó la inauguración de "Creadora de Arte", el nuevo espacio ubicado en la carretera hacia San Juan del Río - Tequisquiapan, a la altura de la comunidad de San Nicolás, con el cual se une a la Ruta del arte, queso y vino en el estado.

"Estoy tremendamente feliz de realizar este sueño que desde hace años yo tenía, gracias al apoyo de familia. Estamos dentro de la ruta, pero faltan espacios para el arte y se me ocurrió ser de las primeras en ofrecerlo".

Al evento asistieron amigos y familiares, quienes también pudieron admirar la obra de los artistas Cire y Ramón Orozco, quienes estuvieron presentes en el espacio denominado "Casa Rústica".

El empresario Leopoldo Peralta y la maestra de danza, Aleyda Andrés Ibarra, fueron los invitados de honor que cortaron el listón, y quienes acompañaron a María Antonia Orozco, quien dio la bienvenida a los presentes.

"Soy la onceava de 12 hijos y la mitad de mis hermanos ya pintaban, pero cuando me nació la inquietud de pintar, mi papá me dijo, tú no puedes porque tienes a tus hijos pequeños y es muy demandante. Pero yo aprovechaba cuando ellos dormían, y aprendí sola, y termine sorprendiéndolo. Gracias a todos por estar aquí".

Los asistentes pudieron disfrutar de una tarde de música a cargo de Daniel Vargas, además de ricos bocadillos y degustar de un buen vino del viñedo sanjuanense "Casa Solano Ostos".