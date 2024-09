Marlene Ocadiz realizó convivencia para despedirse

Marlene Ocadiz realizó una convivencia en "El rincón del piojo", un bar ubicado en la colonia San Cayetano, en donde se reunieron sus amigos bikers, para despedirla por el viaje que realizará hacia Ushuaia, Argentina, lugar conocido como el fin del mundo.

"Desde los 5 años ando en moto, ya que mi padre era corredor de carros y motos. Empecé a viajar en carretera a los 30 años y actualmente, a mis 48 años, haré este viaje como un reto personal. Todo biker quiere llegar tanto a Alaska como a Ushuaia".

Al evento asistieron Alberto Alcántara, Mireya Acosta, Lis Helena y José Manuel Rodríguez, mejor conocido como "Pepe con Dios", además de Uzziel Hernández, Gerardo Domínguez y Chely Alegría del motoclub "Insane Road".

De igual forma estuvieron presentes, Luis Ernesto Sánchez , Vago, Ana Lila Montes y Richard del motoclub "Renacidos", Michael, mejor conocido como "El alemán", además de la mejor amiga de Marlene, Gabriela Gómez.

"A lo largo de estos más de 15 años que he viajado en carretera me he enfrentado a muchísimas situaciones, pero nada comparado con los climas que voy a encontrar allá, porque hablamos del Polo Sur y de la Patagonia. Mi mayor reto será el frío y el viento".

Sus mejores amigos se dieron cita en la convivencia / Foto: David Valdez / El Sol de San juan del Río

Marlene viajará el próximo 20 de septiembre, pero no tiene fecha de regreso, ni itinerario de su viaje, pues considera que hay que dejarse fluir, además de que se dejará guiar por la gente local. Su viaje será documentado a través de su página en Facebook como LeNe Oca.

"Nunca me ha dado miedo viajar así, sin embargo, me cuido mucho, uso todo el equipo de protección y no viajo de noche. Estoy super agradecida con mucha gente que me ha apoyado en todos los aspectos, desde ánimos hasta las cosas materiales".