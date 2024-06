Paola Bruni, el inicio de una nueva era como reina

Paola Guadalupe Bruni Guerrero fue la reina de la Feria de San Juan del Río en 2005. Tenía 19 años y estaba estudiando la carrera de Comunicación en la Universidad del Valle de México, en la ciudad de Querétaro, y fue toda una sorpresa para ella recibir la noticia.

"Mi mamá Rosa María Guerrero y mi abuelita Rosa María Ugalde, estaban juntas cuando recibieron la visita de la presidenta municipal Jacaranda López. Después me marcaron para darme la noticia y mientras mi abuelita estaba en un teléfono en su cocina, mi mamá hablaba arriba en otro teléfono y me dijeron, aquí está la licenciada Jacaranda que quiere ver si quieres ser la reina este año, y yo me emocioné muchísimo y le dije sí, claro que sí".

Un fin de semana después, Paola vino a San Juan del Río a platicar directamente con Jacaranda, estaba por terminar el semestre y las fechas le quedaron a la perfección.

"La verdad no lo esperaba para nada, de niña siempre tuve el sueño de que podría ser la reina de San Juan, siempre lo contaba a la familia y mi abuelita me decía, ay Paola tú sueñas en grande y pues cuando llegó esta noticia, le dije ves nenita, no me casé con un príncipe, pero voy a hacer la reina de San Juan".

La presentación oficial fue en el patio de la presidencia en la Avenida Juárez, lo recuerda Paola es que la fuente la llenaron de flores y todo estuvo muy bonito. Llevaba un vestido negro lleno de olanes, que había usado en su graduación de la preparatoria, por la premura del evento.

"Después se vino la cabalgata y me acuerdo de que, delante de mí, iba la reina anterior María José en carreta. Yo junto con la hija de Jacaranda y mi hermana Rosi, que fueron mis pajes, también íbamos en una carreta. Rosi estaba chiquita, tenía cinco años. Todo fue super bonito, especialmente las escaramuzas y los charros. El evento me encantó solo que hacía muchísimo calor. La gente te saluda y te reconoce como reina y se siente mucha alegría".

Ese día Paola llevó un vestido color naranja y un sombrero del mismo tono. Paola confiesa que no sabe cabalgar, pese a que su familia en México han sido charros toda la vida, "Mi bisabuelo Venancio tenía un lienzo charro en México, pero ya a nosotros no nos pasaron esa estafeta".

La coronación no fue en el centro, como se acostumbraba. Paola fue la reina que inauguró el Centro Expositor de la Feria, y por primera vez la coronación fue allá "me acuerdo de que fue todo un tema, ver cómo llegaba la gente, la logística, era medio caótico, pero pues te vas acostumbrando".

El vestido que Paola Bruni uso en su coronación. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Paola usó un vestido que una amiga de su mamá, le trajo de los Estados Unidos, -parece de novia, es muy blanco, pero se ve lindo- fue lo que le dijeron al entregárselo. Hubo mucho apoyo de parte de las ex reinas de la feria, por ejemplo Marisol López le prestó sus crinolinas para que el vestido luciera más y Adriana Meza le prestó su casa para tomar las fotos de la reina, además de algunos rebozos y vestidos de charra.

"La verdad me sentía nerviosa, pues tenía 19 años y es difícil ser el centro de atención, como adolescente. Y pues a veces es difícil controlar el tema de los medios y todo mundo te pide entrevista, y pues también hay muchas críticas y muchos comentarios de repente, entonces es difícil porque no tienes la madurez. Solo hay que ser uno mismo, pues es mucha responsabilidad porque estás representando de dónde eres".

Algo que Paola recuerda bien, fue la ayuda que le proporcionó su tía Mariana Guerrero, la dueña del café "La Parroquia", pues su día iniciaba a las 5 de la mañana, para el maquillaje y el peinado, y de repente era mediodía y no había comido nada.

"Pasábamos corriendo afuera del café y mi tía ya nos tenía lunch, porque corríamos todo el día de aquí para allá a todos los eventos. Siempre se portó super linda y muy emocionada, y nos apoyó toda la feria".

SU HERMANA SERÁ LA REINA AHORA

El día de su coronación se presentó Joan Sebastián en el palenque. Paola apenas tuvo tiempo de cambiarse y cuando llegó ya había empezado el show. Joan Sebastián la vio, interrumpió la canción y pidió un aplauso para la reina, lo que la apenó un poco.

"Mi evento favorito fue La flor más bella del ejido, que antes así le llamaban, y en ese evento fue en una bodega enorme. Cuando todos llegaron a la comida, la gente era muy amable, me llevaban a la mesa todo lo que llevaban de comer. El otro fueron los Juegos Florales, todavía estaba Juanjo que en paz descanse, y él organizó ese evento. Era un máster y me acuerdo que fue en el Cecuco. Lo llenó de flores de manera impresionante, todo un camino para desfilar con el poeta ganador".

En esa ceremonia, lució el mismo vestido de la coronación y solamente agregó una corona y un cetro de flores naturales. Para su familia también fue un evento importante, pues su abuelo, el periodista José Guadalupe Guerrero, fue uno de los pioneros en implementar los Juegos Florales en San Juan del Río.

Ahora, la estafeta de Paola Bruni, ha recaído en su hermana Rosi, quien será la reina este año, algo que tiene muy emocionada a su familia.

"Me llena de mucha felicidad porque para mí fue algo muy importante que marcó mucho mi vida, y pues ahora será mi hermana. Yo la veo más como una hija. Nos llevamos 14 años de diferencia y le cambié los pañales y la recogía en el preescolar. Es mucho orgullo saber que ahora es ella porque es una niña lindísima, sencilla, deportista y con muchos talentos. Espero que aproveche esta gran oportunidad para hacer algo bueno para San Juan del Río".

Paola se casó a los 21 años con Francisco Barrios Guerrero. Tiene dos hijas, Sofía de 16 años y Valentina de 8 años. Tiene una sucursal de equipo de protección personal y le da servicio a la industria directamente.

"Espero que los sanjuanenses aprovechen esta etapa y todos los eventos que van a traer con esta feria. También que se acerquen a la reina y que la conozcan. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo hacia la nueva reina".