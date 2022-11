Sonido Winners celebrará su 38 aniversario

Arturo Luévanos López, es un personaje muy conocido en la ciudad. Hace 38 años comenzó con el proyecto de un sonido que amenizará las fiestas de las familias sanjuanenses.

Así fue que “Luz y sonido Winners” inició en 1984 con su primera fiesta, los XV años de Susana Romero “empecé con este proyecto por el sentimiento que me causaba la música. Yo tenía 18 años, había un boom de música increíble y me gustaba escucharla en mi casa con las consolas. La primera vez que fui a una discoteca me maravillé por las luces y el sonido, y ahí descubrí mi pasión”.

Su padre Fidencio Luévanos fue un pilar importante, pues fue quien lo apoyó para comenzar lo que sería su proyecto de vida “fue un proceso de aprendizaje y asimilación, de aprender de lo que veía y escuchaba. Es un proceso en el que te vas enamorando de lo que haces”.

La experiencia, capacidad, tiempo, calidad y responsabilidad, son los valores que distinguen a Arturo y que han hecho que las familias confíen en él “he tocado en las fiestas de personas, que cumplen sus XV años, después en su boda, y ahora en los XV años de su hija. Hemos tenido generaciones musicales que no cualquiera puede lograr”.

A lo largo de estos 38 años, Winners se ha sabido adaptar, pues no solo ha cambiado la tecnología, también los gustos musicales “antes era música en vivo, duraba más tiempo y se valoraba más, al comprar un disco, lo cuidabas y lo atesorabas. Nos hemos sabido a adaptar a los cambios y hemos invertido en los mejores equipos”.

Pero lo que más distingue su trabajo es la capacidad de entender a la gente “desde lo que quieren los papás, hasta lo que piden las hijas. Poder captar el ánimo de la gente, pues van a las fiestas a tirar del estrés. También ha habido cambios generacionales en la música y en la forma de pensar de la gente. San Juan del Río ya no es el mismo de antes”.

Arturo trabaja actualmente junto con otras 10 personas para ver feliz a la gente en los eventos, lo que considera es su mayor satisfacción. Sus logros han sido gracias al empeño de su esposa Ana María Uribe Olvera y al apoyo de sus hijos Kenny, Arath y Hanna, quienes han aprendido el oficio de su padre a lo largo de los años, pero que tendrán sus propios caminos.

“No me gustaría que se dedicaran a esto si no quieren. Tener un sonido requiere de mucha pasión y paciencia, y no me gustaría que lo hicieran solo por mí”.

Para festejar sus logros, Arturo ha decidido celebrar en el lugar donde inicio, en el Patio Colonial, con una fiesta muy especial y llena de buenos amigos. La cita será el sábado 19 de noviembre a partir de las 9 de la noche en el Foro Concert Hall, en donde se tendrá la presencia de la banda “All Rollers” y los DJ´S Ontiveros y Gumy Quiros.

“Quiero que la gente venga a disfrutar de mi aniversario, será una noche muy especial para mí y simplemente para recordar viejos tiempos. Me siento pleno, consciente y feliz con los logros que he obtenido”.