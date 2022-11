Tania Zavala no tiene miedo a los retos

Tania Zavala es una de las artistas más importantes de San Juan del Río. Conocida por el concurso de voces que se realizaba en la ciudad, Tania comenzó su carrera a la edad de 9 años, ganando en la categoría infantil y después en la categoría juvenil, por lo que se ganó su lugar en el gusto del público y comenzó a participar en las ferias municipales.

Después se desarrolló en la música vernácula junto a sus hermanos Alejandro y César, con quienes siempre ha compartido proyectos musicales. Fue una de las favoritas en el reality del 2013 “La Voz México” y ha llevado su talento a países como Italia y Argentina.

Una de las personas más importante dentro de su carrera artística fue la maestra Martha Silva, quien le ha dado forma a su arte y de la que ha aprendido bastante. Tania ha interpretado numerosas canciones, pero hay dos que siempre llenan su corazón “Aires del Mayab” que siempre suele interpretar en sus conciertos y “Corazón gigante” cuya interpretación se encuentra disponible en Spotify.

Círculos Mujeres sanjuanenses en el arte

Recientemente presentó un concierto de gala en el Foro del Portal del Diezmo, donde estuvo acompañada en la voz de su hermano Alejandro y en el piano de Andrés Pichardo, un aliado para ella en la música y considerado uno de los mejores tenores del estado.

“Cantar siempre ha sido mi pasión. Desde muy chica me he dedicado a esto y poco a poco he ido tomando retos para ser mejor. Ahora se dio la oportunidad de realizar este proyecto con Andrés Pichardo en el piano y en donde me atreví a salir de mi zona de confort con baladas y temas de películas, que fue parte del espectáculo que presentamos”.

Y es que el teatro musical siempre ha sido uno de sus placeres, pues ha participado en producciones tradicionales como “El fantasma de la ópera” o más contemporáneas con el show “Broadway a la carta” que se dio en la capital del estado.

Ahora Tania es una joven que se ha dedicado a su carrera profesional como Ingeniera Industrial, pero que nunca podrá dejar la música, pues lo representa todo para ella “a los jóvenes talentos, les puedo decir que esta, es una carrera muy difícil, en donde pueden llegarte comentarios negativos de la gente, pero siempre es importante hacer caso omiso. Perseguir tus sueños y ser perseverante es lo más importante”.