Trajes típicos para este 20 de Noviembre 

El 20 de noviembre es una fecha muy significativa para los mexicanos y desde muy pequeños lo celebramos la Revolución Mexicana, es un día con muchos símbolos patrios, costumbres, bailes, gastronomía y sobretodo trajes característicos de esa época, podrás recordar cuando tus padres te vestían para ir a ver los bailables escolares, no podían faltar las carrilleras, trenzas, faldas floreadas, sombreros y bigotes: las adelitas con su revolucionario a un lado.

Te invitamos a prepararte para esta celebración y te decimos qué prendas y accesorios no pueden faltar. Los trajes típicos mexicanos son folclóricos, llenos de color y estilo: la falda debe ser larga hasta el tobillo, circular, de tela de algodón, con estampados en flores o colores lisos y holán en la parte inferior, blusa blanca que tambiñen pede ser con holanes, rebozo, huaraches, para las niñas no pueden faltar las trenzas decoradas con listones de colores o un estilo más moderno son las diademas de flores.

Si decides usar un vestido de escaramuza, puedes agregar un par de carrilleras que fue lo que caracterizó a una revolucionaria Adelita, si deseas un look más clásico puedes usar una falda negra con cintas de colores al final de la falda combinada con una blusa de manta y un fajín sobre la cintura, no olvides una escopeta de juguete y un par de carrilleras.

En el caso de los niños y hombres, el pantalón y camisa suelen ser de manta, pero también pueden usar pantalón de mezclilla y que no falte el paliacate rojo, sombrero, carrillera, rifle, huaraches y por supuesto, el bigote. Los personajes y héroes de la Revolución Mexicana no se deben de olvidar, así que otra opción para un look creativo, es representar a uno de ellos.