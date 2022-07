Avistamiento de luciérnagas en Amealco al alza

Una de las temporadas más esperadas por el turismo de aventura en el municipio de Amealco de Bonfil, es el avistamiento de luciérnagas en los bosques de julio a finales de agosto, las cuales, con su actividad, iluminan los paisajes creando un ambiente familiar mediante caminatas por senderos.

En esta época, mantienen recorridos por lo menos dos touroperadoras, quienes en ocasiones salen de la cabecera municipal para ir sitios como Chitejé de la Cruz, o bien, San Nicolás de La Torre, lugares donde hay vegetación y regularmente llueve por largos periodos.

Turismo ¿Cuáles son las ciudades más visitadas en México?

Uno de estos prestadores de servicios es “rutas por Amealco”, a cargo de Giovanni Flores Leyva, guía acreditado por la Secretaría de Turismo del estado, bajo la NOM 09, quien refirió que, la experiencia que ofrecen es visitar la emblemática ex hacienda de San Nicolás de la Torre, donde a los turistas se les platica sobre este sitio.

“Visitamos un taller de elaboración de queso artesanal y finalmente hacemos la caminata a la reserva ejidal para llevar a cabo el avistamiento de las luciérnagas, el cual sucede a la caída de la noche. Este recorrido se hace desde las 15:00 y finaliza a las 22:00 en grupos grandes, en grupos pequeños iniciamos a las 17:00 y finaliza en el mismo horario”.

Para contactarlos y poder anticipar, además cuentan con el número de teléfono y WhatsApp 448 101 80 05.

Foto: Cortesía | Giovanni Flores Leyva

RESTRICCIONES

Subrayó que para llevar a cabo esta actividad es importante acatar indicaciones de para preservar a las luciérnagas tales como, no usar ningún tipo de luz artificial, no comer ningún tipo de alimento en la zona, no capturar las luciérnagas, no usar perfumes, no usar repelente contra insectos, no hablar y solo observar.

RANCHO CALIXTO

Para el caso de esta atracción, en el Rancho Calixto que se ubica en la localidad de La Cruz, los informes se ofrecen en el número 448 111 12 90, ahí ofrecen paquetes que van desde 285 pesos para adultos y 195 niños, aunque tienen una alternativa más para degustar de meriendas y cenas que se preparan en la palapa de este sitio de cabañas.

Cabe señalar que desde hace por lo menos tres años, el municipio de Amealco, se ha vuelto más atractivo por este tipo de espectáculos, el cual, anteriormente solo se le conocía a Tlaxcala.