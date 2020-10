Comité Mundial de Crisis para el Turismo creará nuevos protocolos

Establecer protocolos de viaje coherentes y armonizados, implementar medidas de seguridad reforzadas y asegurar la protección de los empleos y los medios de vida son los principales ingredientes necesarios para la reanudación del turismo, expuso la sexta reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo.

En el encuentro, los participantes se comprometieron a crear un nuevo Comité de la OMT sobre Protocolos Comunes de Seguridad para aumentar la confianza en los viajes internacionales, así como planes firmes para mejorar la protección de los consumidores y medidas para proteger los puestos de trabajo.

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, afirmó que “es necesaria una coordinación fuerte para acelerar el levantamiento de las restricciones a los viajes de manera segura, para así aumentar la inversión en sistemas que apoyen los viajes seguros, incluidos los ensayos a la salida, y para sostener y apoyar las empresas y los empleos. Si no abordamos estas tres prioridades, no podremos reiniciar el turismo y, por lo tanto, no podremos salvar millones de puestos de trabajo”.

Protocolos de seguridad

A nivel práctico, Harry Theoharis, Ministro de Turismo de Grecia presentó la propuesta de un nuevo conjunto de protocolos de viaje comunes, que fue acogida con beneplácito por los dirigentes de la OMT y otros miembros del Comité. Del mismo modo, Marco Troncone, Director General del Aeropuerto de Roma Fiumicino, afirmó que volverán los viajes internacionales seguros, y destacó el papel que pueden desempeñar unos protocolos de higiene sólidos y la innovación en el fomento de la confianza de los consumidores.

En la misma línea, el secretario general de la CCI, John Denton, expuso los planes para un sistema completo de pruebas antes de iniciar el viaje para aumentar la confianza de los consumidores y eliminar la necesidad de la cuarentena a la llegada. Junto a ellos, Adam Goldstein, presidente mundial de CLIA, y Luis Felipe Oliveira, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos, dejaron claras las medidas proactivas emprendidas para que el turismo de cruceros y los viajes aéreos sean seguros tanto para los pasajeros como para los trabajadores.

Las personas primero

La OMT subrayó que se debe tener en cuenta el restablecimiento de la confianza de los consumidores y unos protocolos internacionales coherentes y normalizados, que se refuerzan mutuamente y son fundamentales para el retorno del turismo.

Por ello anunció planes para un nuevo Código Internacional para la Protección de los Turistas. “Éste será el primer marco jurídico para proteger los derechos de los turistas como consumidores, armonizando las normas mínimas en los distintos países y asegurando la distribución justa de la responsabilidad de los turistas afectados por la pandemia entre los interesados de todo el sector”, informó.





Asimismo, está trabajando para proteger los puestos de trabajo y ayudar a los trabajadores afectados por la pandemia a encontrar nuevas oportunidades. Dirigiéndose al Comité, Kamal Ahluwaila, de la empresa tecnológica Eightfold.ai, expuso el nuevo portal Jobs Factory, lanzado con la OMT para unir a los solicitantes de empleo con los empleadores.

Criterios de viaje armonizados

Como reflejo de las relaciones de alto nivel de la OMT con las instituciones europeas, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, se dirigió al Comité para esbozar los planes para introducir criterios comunes para las restricciones de viaje en toda la UE.

La OMT abogó por que los países no miembros de la UE fueran considerados parte de este movimiento hacia la estandarización, en particular el sistema de cartografía común con códigos de color que se está desplegando actualmente para el relanzamiento seguro del momento libre.





