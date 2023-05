La Mirada de María Muñoz | Sendero31Qro, un escape por Amealco

Sendero31Qro es un proyecto de senderismo creado por Yazmín Chaparro (originaria de Santiago Mexquititlán, Amealco), el cual surge con el inicio de la pandemia por Covid 19, con la finalidad de buscar la salud física y mental de los visitantes, a través del contacto con la naturaleza.

Foto: Cortesía | María Muñoz

“Llevo haciendo este tipo de actividades 8 años, por la pandemia fue que decidí crear Sendero31Qro, hace dos años le pusimos este nombre, 31 porque mi cumpleaños es el 31 de marzo, buscaba un nombre en otomí, ya que soy de Mexquititlán, quería algo representativo, pero yo creo el sendero nos marca un camino.” Yazmín.

Local La mirada de Miriam Martínez | Arregla bicis a domicilio

El equipo se encuentra integrado por Yazmín guía acreditada por SECTUR NOM-09 y Adriana Álvarez, encargada de la fotografía, marketing y publicidad. “Tenemos recorridos a partir de 4 kilómetros, enfocados a niños. Es un senderismo interpretativo, le llamamos así porque es una distancia muy corta en la que vamos aprendiendo, les damos tips básicos para la iniciación al senderismo, tenemos diferentes distancias 4, 5, 10 y 11 k.m. [todos se hacen en Amealco] nos adecuamos a lo que nuestros turistas requieran” Yazmín.

“Es una actividad muy noble, casi para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes. En lo particular me gusta mucho generar conciencia, sobre todo cuando hacemos senderismo con niños, que aprendan sobre la naturaleza, el no tirar basura, todos esos principios básicos para ser un senderista responsable, que empiecen a compartir tips a otros que quieran hacer día de campo o estén en la naturaleza” Adriana.

Foto: Cortesía | María Muñoz

Los recorridos que se ofrecen son 10 modalidades. Las actividades pueden variar de acuerdo a las diferentes estaciones del año. Ya sea ver atardeceres en los meses de enero y febrero; avistamiento de luciérnagas y observación de hongos en los meses de junio, julio y agosto; avistamiento de mirasoles en septiembre; así como apreciación de cielos estrellados, lluvia de estrellas y avistamiento de vía láctea en los meses de noviembre y diciembre.

Foto: Cortesía | María Muñoz

Los animales que se pueden encontrar en el ecosistema de los senderos son: ardillas, ratón de campo, conejos, tlacuache, zorrillo, cacomixtle, zorra gris, gato montés y coyote.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo