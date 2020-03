Vitaflumen: 8M

Somos el grito de las que ya no están.

Vivas nos queremos.

Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.

Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa.

Libertad es vivir sin miedo.

Si en presente es lucha, el futuro será vida. #NiUnaMenos

No es No.

Foto: Sandra Hernández | Colaboradora Diario de Querétaro

De camino a casa quiero ser libre, no valiente.

Feliz va a ser el día que no falte ninguna.

Nací mujer pero no para que me maten.

Vivas, libres y sin miedo.

Tenemos derecho a ser escuchadas.

Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo.

Nos cansamos de ser noticia, ahora vamos a ser historia.

No somos histéricas, somos históricas.

Hoy por mi hermana.

Si te cansa hablar de machismo, imagina sufrirlo.

Sabes que tu país es una mierda cuando la gente odia más a las feministas que a los violadores.

Por ellas ardemos de dolor y rabia. Lágrimas de tristeza.

Foto: Sandra Hernández | Colaboradora Diario de Querétaro

¡Que se nos proteja como a los monumentos!

Respeta mi existencia o espera resistencia.

¿A cuántas más tienen que matar para reaccionar?

Gritamos por cada desaparecida.

Calladitas NO nos vemos más bonitas.

No vamos a parar hasta ser libres.

Todas somos una.

Foto: Sandra Hernández | Colaboradora Diario de Querétaro

Por las que no llegaron y no llegarán.

Nos han quitado tanto que terminaron quitándonos el miedo.

Laura Torres (10-02-2015) no se suicidó. La mató su violador.

Mujer: Á(r)mate para la revolución.

No pararemos hasta que la dignidad se haga costumbre.

Ser mujer no debería ser un factor de riesgo.

Foto: Sandra Hernández | Colaboradora Diario de Querétaro

Estado feminicida.

Se va a caer. Lo vamos a tirar.

En México nos matan hasta quienes dicen amarnos.

Justicia para las asesinadas y seguridad para seguir vivas.

El respeto empieza desde casa.

Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez.

Señor, señora, no sea indiferente que matan a mujeres en la cara de la gente.

Grito hoy porque desde la tumba no podré.

Foto: Sandra Hernández | Colaboradora Diario de Querétaro

Queremos vivir, no sobrevivir.

Al final, no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.

Quedarnos calladas es lo mismo que dejarnos morir.

Disculpen las molestias pero nos están matando.

Que retumbe fuerte: nos queremos vivas.