Vitaflumen|Soledad

su soledad maúlla

ceros y ceros

vertiente de valores ingenuos

retina ante desconocido

las brisas sonantes

retornan picando

su ser de sonrisas

y dientes abiertos

reír en la noche soleada

del vigoroso principio [1]

A propósito del distanciamiento social y de la soledad del encierro (voluntario o no) he sacado estas imágenes de mi archivo fotográfico. Quiero pensar que estos momentos serán parteaguas de muchos cambios en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con el mundo y nuestros semejantes. También, me parece que el confinamiento nos llevará por los caminos de la introspección y de la autoevaluación, situación que no nos caería nada mal.

Dejemos, pues, que nos hablen esas voces que emergen de nuestra soledad y que hemos tenido silenciadas por andar inmersos en la vorágine de la vida diaria. Al final de esta racha volveremos más fuertes y sabios a construir un futuro desde una plataforma más humana y solidaria.

Y para hablar de soledad, quién mejor que Alejandra Pizarnik.

ya comprendo la verdad

estalla en mis deseos

y en mis desdichas

en mis desencuentros

en mis desequilibrios

en mis delirios

ya comprendo la verdad

ahora

a buscar la vida [2]

[1]Pizarnik, Alejandra. “Tratando a la Sombra Roja”. Alejandra Pizarnik. Poesía Completa.Ed Lumen. 2017.

[2]Pizarnik, Alejandra. “Solamente”. Alejandra Pizarnik. Poesía Completa.Ed Lumen. 2017.